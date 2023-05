गट के लिए बेस्ट है ये लाल सब्जी, गुड बैक्टेरिया को बढ़ाकर बना सकती हैं आपको सबसे हेल्दी

एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि, टमाटर खाने से गट हेल्थ बेहतर बनती है और इससे गट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है

Benefits of tomatoes for Gut health: टमाटर हमारे किचन्स में इस्तेमाल होने वाली एक आम सब्जी है जो, विटामिन सी और लाइकोपीन से भरपूर होती है। यह सब्जी इम्यून पॉवर बढ़ाने के साथ-साथ शरीर की कमजोरी भी दूर करता है। वहीं, एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि, टमाटर खाने से गट हेल्थ बेहतर बनती है और इससे गट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। अमेरिका के ओहाइओ स्टेट यूनिवर्सिटी (The Ohio State University) के शोधकर्ताओं द्वारा की गयी इस स्टडी में गट बैक्टेरिया की संख्या बढ़ाने के लिहाज से टमाटर को फायदेमंद पाया गया। (Benefits of tomatoes for Gut health in Hindi)

इस स्टडी की लेखिका और शोधकर्ता जेसिका कूपरस्टोन ( Jessica Cooperstone, assistant professor of horticulture and crop science and food science and technology at The Ohio State University.) के अनुसार, हमारा डाइटरी पैटर्न या खान-पान का तरीका हमारे गट में माइक्रोबिस की संख्या और उनके संयोजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हालांकि, किसी विशेष फूड के प्रभाव के बारे में अधिक रिसर्च नहीं हुई है और इसी दिशा में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टडी के परिणाम जर्नल माइक्रोबायोलॉजी स्पेक्ट्रम ( journal Microbiology Spectrum) में प्रकाशित किए गए।

TRENDING NOW

टमाटर खाने से गट पर कैसा प्रभाव पड़ता है? (Effects of eating tomatoes on gut health)

सूअरों पर की गयी एक स्टडी के दौरान देखा गया कि जिन सूअरों को टमाटर वाली डाइट दी गयी। उनमें 14 दिनों के बाद बेहतर गट माइक्रोबिज की संख्या बेहतर थी। जैसा कि दुनियाभर में टमाटरों का सेवन काफी अधिक पैमाने पर किया जाता है। ऐसे में अगर टमाटर की मदद से गट बैक्टेरिया की संख्या बेहतर होती है तो इससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का रिस्क कम हो सकता है।

गट के लिए हेल्दी डाइट क्यों है जरूरी?

गट या हमारी आंतों में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। हेल्दी रहने के लिए इन सूक्ष्मजीवों या माइक्रोबैक्टेरिया का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि, खान-पान की आदतों के अलावा लाइफस्टाइल और अन्य कई कारणों से गट में गुड बैक्टेरिया और बैड बैक्टेरिया का असंतुलन बन जाता है। ऐसे में गट-फ्रेंडली फूड्स (Gut friendly foods) का सेवन करने से गट को काम करने में ना केवल सहायता होती है बल्कि, इससे हमारी हेल्थ भी बेहतर बनती है। यहां आप पढ़ेंगे गट हेल्दी फ्रूट्स और सब्जियों के कुछ ऐसे ही नाम जिनका सेवन आप कर सकते हैं। (foods one can eat for healthy gut)

You may like to read

गट के लिए फायदेमंद फूड्स (foods that are good for Gut health )

गट के लिए नुकसानदायक फूड्स

जंक फूड्स (Junk Foods)

रेड मीट

अंडे (Egg)

दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट (dairy products)

RECOMMENDED STORIES