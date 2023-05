Real And Fake Ice Cream: असली और नकली आइसक्रीम की पहचान कर सकते हैं आप ? यहां पढ़ें शुद्ध आइसक्रीम की खूबियां

बच्चों से लेकर बड़ों की फेवरेट और प्यारी आइसक्रीम में भी कई हानिकारक चीज़ें मिलायी जा सकती हैं। यहां समझे असली और मिलावटी आइसक्रीम को पहचानने के उपाय। (Tips to identify Real and Fake Ice-cream.)

Real And Fake Ice Cream: मिलावटी भोजन शरीर और स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनियाभर में हर साल लाखों लोग केवल मिलावटी भोजन खाने से बीमार पड़ते हैं। मिलावटी भोजन से कैंसर, हार्ट डिज़िज़ेज़ और मोटापा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कूकिंग ऑयल से लेकर चॉकलेट और टॉफी जैसी छोटी-छोटी खाने-पीने की चीज़ों में भी मिलावट की जाती है। इसी तरह आपकी प्यारी आइसक्रीम में भी कई हानिकारक चीज़ें मिलायी जा सकती हैं। (Tips to identify real and fake Ice Cream in Hindi.)

कैसे की जा सकती है असली और नकली आइसक्रीम की पहचान

यही वजह है कि दुनियाभर में लोगों को मिलावटी फूड के प्रति जागरुक करने के लिए विभन्न प्रयास किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भी फूड सेफ्टी और क्वालिटी से जुड़े कई मानक तय किए गए हैं। सरकार द्वारा सामान की क्वालिटी तय करने के लिए कुछ विशेष चिह्न या मुहर लगायी जाती है। इसीलिए, आइसक्रीम या किसी भी प्रकार के सामान को खरीदते समय इन मुहरों को चेक करें। इन फूड प्रॉडक्ट्स की पैकिंग पर FSSAI और IS के टैग्स होते हैं जो इसके शुद्ध होने की पहचान हैं।

TRENDING NOW

कुछ समय पर कंज्यूमर अफेयर्स (Consumers Affairs) द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से उपभोक्ताओं को इस बाबत जागरूक बनाने की कोशिश की गयी। इस ट्वीट के अनुसार, आइसक्रीम खरीदते समय यह ज़रूर देखें कि उसके डिब्बे या पैकेट पर IS 2802 मार्क ज़रूर हो। यह कोड आइसक्रीम कंपनियों को ब्यूरो ऑफ सर्टिफिकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है जो आइसक्रीम के शुद्ध होने का प्रमाण देता है।

शुद्ध आइसक्रीम की पहचान की जा सकती है ऐसे

कभी भी आइसक्रीम खरीदते समय ध्यान से लेबल पढ़ें। लेबल में लिखे गए आइसक्रीम की क्वालिटी से जुड़े विवरण में रंग (edible colors) और फ्लेवर (added flavors) का कंटेट आइसक्रीम के कुल वजन के 5 प्रतिशत हिस्से से कम होना चाहिए।

वनिला (vanilla) फ्लेवर वाली सफेद आइसक्रीम या बेसिक आइसक्रीम , कॉफी (coffee), मैपल (maple) और कैरेमल (caramal) आइसक्रीम की वेरायटीज़ को प्लेन आइसक्रीम में गिना जाता है। प्लेन आइसक्रीम खरीदते समय जहां 5 प्रतिशत का यह फॉर्मूला ध्यान में रखा जाता चाहिए वहीं, फ्लेवर्ड आइसक्रीम में शक्कर (sugar) और कलर (food color) आदि की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है।

चॉकलेट आइसक्रीम खरीदते समय देखें कि उसमें चॉकलेट (Chocolate) या कोको पाउडर (cocoa powder) की मात्रा 3-4 प्रतिशत है या नहीं। इससे, कम मात्रा में कोको पाउडर होने पर वह खराब क्वालिटी की आइसक्रीम मानी जाती है और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का प्रयोग किया जा सकता है।

RECOMMENDED STORIES