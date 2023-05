Anemia Prevention: एनिमिया से बचने के लिए आज से ही खाएं ये 5 फूड्स, कभी नहीं होगी आयरन की कमी

दुनियाभर में अधिकांश लोगों में आयरन की कमी देखी जाती है। जिसकी वजह से कमजोरी और एनिमिया जैसी समस्याओं का खतरा भी उनमें अधिक देखा होता है।

How to beat Iron deficiency with vegetarian diet: आयरन हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरीी पोषक तत्वों में से एक है। दुनियाभर में अधिकांश लोगों में आयरन की कमी देखी जाती है। जिसकी वजह से कमजोरी और एनिमिया जैसी समस्याओं का खतरा भी उनमें अधिक देखा जाता है। वहीं, भारत में भी महिलाओं और बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी (Iron deficiency in India) अधिक देखी जाती है। आयरन शरीर की कई कार्यप्रणालियों को सही तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती है। वहीं, आयरन रिच फूड्स खाने से शरीर को ये फायदे ( health benefits of consuming iron) भी हो सकते हैं-

घाव भरने में मदद होती है।

रक्त में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा है।

थकान और सुस्ती दूर होती हैं।

फोकस और एकाग्रता बढ़ती है।

स्किन की हेल्थ सुधारती है।

शरीर की इम्यून पॉवर बढ़ती है।

बालों को मजबूती मिलती है और हेयर फॉल कम होता है।

आयरन की कमी से हो सकती है ये समस्याएं (Symptoms of Iron deficiency)

वहीं, कई बार देखा जाता है कि वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोगों में आयरन की कमी अधिक होती है। हालांकि, खान-पान की सही आदतों और सही फूड्स का सेवन करने से आयरन की कमी जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डायटिशियन लवनीत बत्रा ने कुछ ऐसी ही डाइट टिप्स की सलाह दी जो आयरन की सही मात्रा प्राप्त करने में काम आ सकती हैं। लवनीत बत्रा का कहना है कि, लो-आयरन लेवल वाली डाइट खाने से आपको कमजोरी और थकान के अलावा, सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आने और एनिमिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं, कुछ फूड्स का सेवन करने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

आयरन के लिए खाएं ये वेजिटेरियन फूड्स (Iron Rich vegetarian foods)

दालें और बींस

राजगीरा या अमंरथ की सब्जी

रागी या नाचनी का आटा

किशमिश

करी पत्ते

सोयाबीन

आयरन की सही मात्रा के लिए करें ये काम

लोहे के बर्तनों में खाना पकाएं।

हमेशा आयरन रिच फूड्स के साथ विटामिन सी रिच फूड्स खाएं। खट्टी चीजों जैसे टमाटर या नींबू का सेवन पालक के साथ करने से शरीर को आयरन के अवशोषण में मदद हेती है।

खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी जैसे ड्रिंक्स का सेवन ना करें। इससे, शरीर को आय़रन प्राप्त नहीं हो पाता।

अनाज और दालों को भिगोएं और उन्हें अंकुरित होने के बाद खाएं। इससे शरीर के लिए आयरन का अवशोषण कर पाने में आसानी होती है।

दालों और किनवा का सेवन करें। इनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अन्य फूड्स के साथ मिलकर शरीर को आयरन के फायदे पाने में मदद करता है।

