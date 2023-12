आम के अचार से लेकर पंचामृत तक दुनिया बनी इन 3 देसी फूड्स की दीवानी, साल 2023 में खूब किया गया इन्हें गूगल पर सर्च

हाल ही में गूगल ने उन भारतीय फूड्स की लिस्ट जारी की जिसे बीते साल यानि 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया।

Most searched Indian foods in 2023: भारतीय खाना दुनियाभर में पहचान बना रहा है। लोग अब भारतीय मसालों और बटर चिकन के बारे में ही नहीं बात करते बल्कि उन्हें बाजरे की रोटी, चटनी, साग और लड्डू के बारे में भी अच्छी-खासी जानकारी है। हमारे घरों में बनने वाली छाछ से लेकर शर्बत और पुलाव से लेकर प्याज के पकौड़े भी इंटरनेशनल पहचान बना रहे हैं। जिनके बारे में लोग पढ़ना और उसे रेसिपी को ट्राई करना पसंद करते हैं। हाल ही में गूगल ने उन भारतीय फूड्स की लिस्ट जारी की जिसे बीते साल यानि 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया। आइए जानें ऑनलाइन किन इंडियन फूड्स की धूम रही बीते साल। (Most searched Indian foods in 2023 online)

साल 2023 में इन भारतीय फूड्स के बारे में ऑनलाइन किया गया सबसे ज्यादा सर्च

पंचामृत (Panchamrit)

पंचामृत त्योहारों और पूजा में प्रसाद के लिए बनाया जाता है। यह एक पाम्परिक प्रसाद है जिसे बनाना भी काफी आसान होता है। पंचामृत बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है ये चीजें हैं-दही, दूध, शक्कर, घी और शहद। ऐसा कहा जाता है कि पंचामृत शरीर का पोषण करता है और उसे अंदर से साफ करता है।

धनिया पंजीरी ( Dhaniya Panjiri)

जन्माष्टमी पर खासतौर पर धनिया पंजीरी का प्रसाद (Krishna Janmashtami prasad) बनाया जाता है। इसमें आटे के साथ धनिया के बीज और ड्राई फ्रूट्स (dry fruits ) मिलाए जाते हैं। धनिया पंजीरी एक हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है। व्रत-उपवास के दौरान धनिया पंजीरी का प्रसाद बनाया और परोसा जाता है। यह शरीर का पोषण करता है और व्रत के दौरान शरीर को एनर्जी देता है।

आम का अचार (Mango Pickle)

रोटी-सब्जी हो खिचड़ी हर चीज के साथ आम का अचार आसानी से खाया जा सकता है और इससे पूरे डिश की लज्जत और भी बढ़ जाती है। आम का अचार पारम्परिक रेसिपी है जो हर घर में बनायी जाती है। कच्चे आम, तेल और शुद्ध भारतीय मसालों का मिश्रण है आम का अचार।