फ्रिज में रखने से खराब हो जाते हैं ये 9 फूड आइटम, ये 2 चीजें हर कोई फ्रिज रखने की करता है भूल!

सब्जियों और फलों को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फ्रिज में हर तरह की चीजें रखना खतरनाक हो सकता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती।

गर्मियों का सीजन शुरू होते ही, खाने पीने की चीजों के साथ सब्जियों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर घर में फ्रिज है तो चीजें कई दिनों तक खराब नहीं होती। काफी लोगों को फ्रिज में कुछ भी भर देने की आदत होती है। हालांकि, खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजे भी हैं, जो फ्रिज में रहकर आपकी कैलोरी को डबल कर सकते हैं। जिन्हें फ्रिज में रखी सबसे खराब चीजों में से एक माना जाता है। ऐसे फूड आइटम (List of Foods That Should Not Be Refrigerated) आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं।

फ्रिज में कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए - What should not be kept in the fridge?

1- फ्लेवर्ड दही

स्ट्राबेरी, ब्लूबेरी और वेनीला जैसे फ्लेवर्ड दही में समान्य से तीन गुना ज्यादा चीनी होती है। आप अपने फ्रिज में फ्लेवर्ड दही के बजाय सादा दही रखें। जिसमें नट्स डाल सकते हैं। इसमें चीनी कम और फाइबर ज्यादा होता है। इसे आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है।

2- केचप

आप जब भी लो शुगर डाइट में कैलोरी की गिनती करते हैं, तो आप केचप को इग्नोर करने के बारे में नहीं सोचते। फ्रिज में रखे केचप के हर चम्मच में एक चौथाई चम्मच जितनी चीनी होती है। आप फ्रिज से केचप को रिप्लेस करके घर पर ही अंडे का बना मारिनारा सॉस बनाकर रखें।

3- मयोनिज

मयोनिज की एक चम्मच में करीब 93.8 कैलोरी होती है। फ्रिज में रखी मयोनिज का इस्तेमाल भले ही कम होता हो, लेकिन कभी कभार सैंडविच में मयोनिज लगाकर खाने से परेशानी बढ़ सकती है।

4- फ्लेवर्ड नॉन डेयरी क्रीमर

फ्रिज में रखी इस चीज में कृतिम मिठास होती है। फ्लेवर्ड नॉन डेयरी क्रीमर में कॉर्न सिरप, सोयाबीन आयल, बिनौला आयल, सोडियम केसिनेट, डिपोटेशियम फास्फेट, मोनो और डाइग्लिसराइड्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। आप इसके अलावा सिर्फ दूध का सेवन करें।

5- सोडा

कैलोरी से भरपूर सोडा हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होता है। गर्मियों के सीजन में सोडा हर फ्रिज में रखा जाता है। आप इसे तुरंत अपने फ्रिज से हटा दें। टेस्ट के लिए नेचुरल ड्रिंक्स का सेवन करें।

6- हॉट डॉग्स

नॉनवेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हर कोई उसे फ्रिज में रखता है। फ्रिज में हॉट डॉग्स के साथ साथ हैम, सॉसेज और कॉर्न बीफ रखने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

7- टॉनिक वाटर

टॉनिक वाटर में 124 कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी डाली जाती है। फ्रिज में रखा यह वाटर कोला की तरह ही होता है। इसका इस्तेमाल कॉकटेल मिक्सर के रूप में किया जाता है। इसकी जगह आप नेचुरल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें।

8- क्रीमी सैलेड

फ्रिज में रखा क्रीमी सैलेड ड्रेसिंग काफी फैटी होती है। इसमें आमतौर पर चीनी या नमक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसमें ऐसी कई चीजें होती हैं, जो सेहत पर बुरा असर डालती हैं। आप इसके अलावा ऑलिव आयल, सी साल्ट और विनेगर जैसी चीजों के साथ सैलेड तैयार करें।

9- फ्रोजेन फ्रेंच फ्राईज

फ्रीजर में पड़े फ्रोजन फ्रेंच फ्राईज खाना हर किसी को पसंद होते हैं। लेकिन ये फैट से भरपूर होते हैं। इसमें कैलोरी भी काफी ज्यादा होती है, साथ ही नमक छिड़कर इसे और भी ज्यादा नुकसानदायक बना दिया जाता है। आप पालक जैसी हेल्दी चीजों को फ्राईज बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।

यह कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके फ्रिज में इनमें से कुछ चीजें रखी हैं, तो उन्हें हेल्दी चीजों के साथ फौरन रिप्लेस कर दें।

