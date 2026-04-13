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Dimag Ko Khush Or Tez Banane wale Food: आजकल हम सभी इतना स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं कि दिमाग न सही से खुश रह रहा है और न ही हेल्दी। यह तेजी से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आहार में उन चीजों को शामिल करें जो दिमाग को तेज करने का काम करती है, उसे मजबूत बनाती हैं, फोकस बढ़ाती हैं और डोपामाइन हार्मोन को बढ़ाकर हमें खुश रखती हैं।
इस समस्या से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी डाइट में जरूरी न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना। कौन से न्यूट्रिएंट्स और वो कहां से मिलेंगे? बस आपके इस सवाल का जवाब आज हम आपको इस लेख में देने वाले हैं। ताकि आपका दिमाग भी मजबूत रहे और खुश रखने में मदद भी मिले। तो फिर देर किस बात की है? आइए हम आकाश हेल्थकेयर की हेड डाइटिक्स गिन्नी कालरा से जानें ताकि सही चीजें ही खाएं और शरीर को कोई नुकसान न हो।
ओमेगा-3 फैटी एसिड ब्रेन सेल्स के निर्माण और उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही इसे खाने से आपकी याददाश्त तेज होगी और मूड भी अच्छा होगा। कई स्टडीज बताती हैं कि DHA (Docosahexaenoic Acid) दिमाग का एक प्रमुख घटक है, जिसकी कमी से डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर हो सकती है। ऐसे में आप खाने में अखरोट, अलसी के बीज और मछली जैसे फूड्स को शामिल कर ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं।
आपको यह पता होना चाहिए कि विटामिन बी6, बी9 (फोलेट) और बी12 हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस रखने का काम करता है, जिससे मूड ठीक रहता है और स्ट्रेस कम होता है। वहीं अगर शरीर में विटामिन बी की अधिक कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक कमजोरी हो सकती है। ऐसे में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें।
शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति के लिए आप बेरीज (ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी), डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल करें। इन प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को फ्री रेडिकल्स से वाले वाले प्रभावों से बचाते हैं। यह कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। बता दें कि ब्लूबेरी और अन्य फलों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन एजिंग को धीमा करने में मदद करते हैं।
जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो दिमाग में बेचैनी सी बनी रहती है और नींद आने में दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहते हैं या नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शरीर में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करें। यह स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करने में भी असरदार होते हैं। कद्दू के बीज, बादाम और पालक मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं।
बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में दालें, पनीर और सोया प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन रिच फूड्स को जरूर शामिल करें। इनसे मिलने वाले अमीनो एसिड दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन बनाने में मदद करते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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