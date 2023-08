दही के साथ किन-किन चीजों का सेवन हो सकता है नुकसानदायक, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

वैसे तो दही खाने के बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं लेकिन कुछ चीजों के साथ दही का सेवन आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है आइए जानते हैं विस्तार से...

Which Foods is Not Eaten After Yogurt: आयुर्वेद के अनुसार, दही का सेवन शरीर के लिए काफी हद तक फायदेमंद है क्योंकि दही के सेवन से पेट के विकार दूर होते हैं और पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है। वैसे भी धार्मिक अनुष्ठानों में दही का सेवन काफी शुभ माना गया है तभी तो चरणामृत में दही का प्रयोग किया जाता है। साथ ही घर से निकलते वक्त चीनी दही का सेवन भी शुभ माना जाता है।

लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक कुछ चीजों के साथ दही का सेवन फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि यदि आप खाने में खीर का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ दही का सेवन करना अनुचित है। दही और खीर का सेवन अलग-अलग समय पर तो किया जा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं।

दही के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए - (Which Foods is Not Eaten After Yogurt in Hindi)

यदि आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसी वक्त दही खाना आप को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दही की प्रकृति एसिडिक होती है।

यदि आप डाइट में पनीर खा रहे हैं तो उसके साथ दही का सेवन करने से बचना चाहिए।

दही का सेवन करते समय उसके साथ अधिक गर्म खाना खाने से बचना चाहिए। वरना फायदे की जगह आप को नुकसान पहुंच सकता है।

यदि आप फलों का सेवन कर रहे हैं विशेषकर कि खरबूजा या तरबूज तो उस समय दही के सेवन से बचना चाहिए।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट के मुताबिक दही के साथ चीनी, बूरा, शहद, आंवला पाउडर या फिर घी मिलाकर खाया जा सकता है, क्योंकि यह सभी चीजें पाचन को दुरुस्त रखती हैं और पाचन शक्ति बढ़ाती हैं। दही पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है इसमें विटामिन प्रोटीन और कैल्शियम की उचित मात्रा होती है साथ ही दही आसानी से डाइजेस्ट भी हो सकता है।

