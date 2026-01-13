इन 3 ड्रिंक्स से लिवर के आसपास जमा फैट को करें खत्म, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

Which Drinks Can Reduce Fatty liver : खराब खान-पान की वजह से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। हालांकि, कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जिनके सेवन से आपको कुछ ही हफ्तों में आराम देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं।

How to treat fatty liver : खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान की वजह से आजकल लिवर प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ रही हैं। जिससे ओवर-ऑल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल, लिवर हमारे शरीर का एक अहम अंग होता है, जो न सिर्फ खाने को पचाने बल्कि ब्लड को फिल्टर करने व टॉक्सिन्स को छानने जैसे कई काम करता है। वहीं, जब लिवर खराब होने लगता है तो इन सभी कार्यों में बाधा आने लगती है, जिससे हेल्थ खराब होने लगती है। इसके अलावा, जब लिवर पर फैट जमा होने लगता है यानि फैटी लिवर की समस्या होने लगती है, तो यह काफी गंभीर साबित हो सकती है। ऐसे में लिवर को डिटॉक्स करने व फैटी लिवर की समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ नेचुरल हर्बल ड्रिंक्स पी सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी हर्बल ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फैटी लिवर की समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

लिवर के लिए ग्रीन टी भी है फायदेमंद - Green Tea Best for Fatty Liver Problem

रोज़ाना फ्रेश ग्रीन टी पीना भी लिवर के लिए काफी फायदेमंद होता है। दरअसल, इसके पावरफुल कंपाउंड लिवर फैट और पूरे शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि, हाई-डोज़ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट नुकसानदायक साबित हो सकती है। दरअसल, ग्रीन टी में कैटेचिन और EGCG जैसे कंपाउंड होते हैं, जो लिवर फैट और सूजन दोनों को कम करने में मदद करते हैं। रोज़ाना तीन से चार कप बनी हुई ग्रीन टी सुरक्षित और फायदेमंद होती है।

फैटी लिवर से राहत दिलाए चुकंदर का जूस - Beetroot Juice Can Cure Fatty Liver

थोड़ी मात्रा में चुकंदर का जूस पीना भी लिवर के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके कॉम्पोनेंट डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जो फैट को तोड़ने में मदद करते हैं और लिवर को नेचुरली ठीक होने में मदद करते हैं। अगर आप रोज़ आधा गिलास ताज़ा चुकंदर का जूस पिएं, तो यह काफी फायदेमंद होता है। लेकिन किडनी स्टोन या लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए।

फैटी लिवर की परेशानी कम करे ब्लैक कॉफी - Black coffee effects liver

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो फैटी लिवर की समस्या से राहत पाने के लिए ब्लैक कॉफी का सेवन काफी फायदेमंद रहता है। दरअसल, इसमें मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से लिवर कैंसर और फाइब्रोसिस के खतरे को कम करने में इसकी साइंटिफिक भूमिका है। हालांकि, ब्लैक कॉफी को चीनी और दूध के बिना ही पीना चाहिए। दरअसल, कॉफी के एंटीऑक्सीडेंट लिवर एंजाइम की रक्षा करते हैं। साथ ही वे सूजन को भी कम करते हैं।

बता दें कि अगर आप अपनी डाइट में इन तीनों ड्रिंक्स को शामिल करते हैं, तो आपका लिवर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दरअसल, रोज़मर्रा की कुछ की आदतें सूजन कम कर सकती हैं, फैट मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बना सकती हैं और आपके लिवर को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं। अगर आप रोज सुबह और शाम सही ड्रिंक्स लें, तो आपको कुछ ही हफ्तों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

