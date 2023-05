Tamannaah Bhatia Healthy Hacks: तमन्ना भाटिया के डाइट सीक्रेट्स जो रखते हैं उन्हें हेल्दी एंड एनर्जेटिक

तमन्ना भाटिया ने बताया कि काम और ट्रैवलिंग के बीच वह खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक रखने के लिए वह क्या खाती-पीती हैं। (Tamannaah Bhatia Healthy Hacksi)

Tamannaah Bhatia Healthy Hacks : 'बाहुबली' फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की हेल्दी ग्लोइंग स्किन और उनकी फिटनेस (Tamannaah Bhatia Fitness) ही उनकी पर्सनालिटी की खासियत है। तमन्ना भी अपने वर्कआउट और डाइट का खास ख्याल रखते हुए अपनी फिटनेस लेवल बनाए रखती हैं। हाल ही में तमन्ना भाटिया ने अपनी डाइट से जुड़े कुछ सीक्रेट्स के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा। जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह काम और ट्रैवलिंग के बीच वह खुद की डाइट का ख्याल रखती हैं। साथ ही अभिनेत्री ने बताया कि वह खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक रखने के लिए क्या खाती हैं। (Tamannaah Bhatia Healthy Hacks And Diet Secrets In Hindi)

यह खास हर्बल टी है तमन्ना का हेल्थ सीक्रेट

31 साल की तमन्ना भाटिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि वह रोज एक कप हर्बल टी पीती हैं। नींबू का रस और दालचीनी से बने इस हेल्दी ड्रिंक के फायदे भी तमन्ना ने गिनाएं। उन्होंने लिखा कि नींबू और दालचीनी लिवर की सफाई (foods to cleanse the liver) करते हैं और इनसे गट (gut friendly foods) को भी फायदा पहुंचता है। तो वहीं इससे बाउल (bowels) को भी काम करने में मदद होती है। (Health benefits of drinking lemon and cinnamon tea on eampty stomach)

एक दूसरी पोस्ट पर तमन्ना ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा वह रोज़ किन हेल्दी ड्राईफ्रूट्स (dry fruits) का सेवन करती है। इस फोटो में एक छोटी-सी प्लेट में अखरोट (walnut), किशमिश 9raisins) और पुदीने की पत्तियां (mint leaves) रखी दिखायी दे रही हैं। तमन्ना ने अपनी इस स्टोरी के साथ लिखा कि, अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का अच्छा स्रोत हैं और ये शरीर में सूजन कम करते हैं। बता दें कि, अखरोट को वेट लॉस से लेकर डायबिटीज कंट्रोल करने के लिहाज से लाभकारी पाया गया है और इसीलिए, सुबह नाश्ते में मुट्ठीभर बादाम, किशमिश और अखरोट खाने की सलाह दी जाती है।

क्यों खाती हैं तमन्ना काले किशमिश

मुनक्का या काले रंग के किशमिश एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन की मात्रा भी बहुत अधिक पायी जाती है। इनके सेवन से सेहत को जो प्रमुख लाभ होते हैं उनमें से ये भी हैं-

हेयर लॉस (hair loss) की समस्या कम होती है।

रक्त अधिक शुद्ध (eliminating impurities from blood) बनता है।

ब्लड प्रेशर लेवल नियंत्रित (foods helpful in maintaining blood pressure) रहता है।

