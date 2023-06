inflammation in hindi: फूड्स जो शरीर में होने वाले सूजन की समस्या को कर सकते हैं कम

फूड्स जो दूर करते हैं इंफ्लेमेशन की समस्या।

Inflammation: हल्दी, अनार, बेल, साल्मन मछली, जैतून का तेल, कुछ सब्जियां जैसे साग, सेलेरी, मेथी का पत्ता, लौकी, सहजन खाने से शरीर में होने वाली सूजन की समस्या को कर सकते हैं कम। जानें, कुछ ऐसे ही इंफ्लेमेशन को कम करने वाले सुपरफूड्स के बारे में यहां....

Superfoods to Reduce Inflammation: शरीर में सूजन या इंफ्लेमेशन (Inflammation) होना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। क्रोनिक इंफ्लेमेशन आपके शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोनिक इंफ्लेमेशन कई कारणों से हो सकता है जैसे वायरस, बैक्टीरिया से लेकर कुछ मानसिक समस्याएं जैसे एंग्जायटी, स्ट्रेस आदि। क्रोनिक इंफ्लेमेशन (Chronic Inflammation Treatment) का इलाज ना हो, तो कई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में इंफ्लेमेशन हो सकता है। जो लोग स्ट्रेस, एंग्जायटी से लड़ रहे हैं, वे भी कई तरीकों से इंफ्लेमेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें मुख्य भूमिका निभा सकती है आपकी डाइट। जी हां, आप अपने खानपान में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें, जो सूजन की समस्या को कम कर सकती हैं।

सूजन होने पर नजर आने वाले लक्षण (symptoms of inflammation in Hindi)

जब किसी को इंफ्लेमेशन होता है, तो जोड़ों या शरीर में जिस जगह भी चोट लगी हो, वहां दर्द और त्वचा का लाल होना जैसी समस्या दिख सकती हैं। कई बार आपको ठंड लगना, बुखार, शरीर में एनर्जी लेवल की कमी, सिरदर्द, खाने की इच्छा में कमी, मांसपेशियों का सख्त होना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। आप भी सूजन, जलन की समस्या से रहते हैं परेशान, तो डॉक्टर की बताई दवाओं के साथ ही कुछ खास फूड्स का सेवन भी करें। ये काफी हद तक इस समस्या को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

सूजन कम करने के लिए पिएं खूब पानी

पानी एक बेहतरीन एंटी-इंफ्लेमेटरी तरल पदार्थ है। पानी पीने से शरीर की सूजन प्रतिक्रिया संशोधित होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। आप पानी में कुछ चीजें जैसे पुदीने की पत्तियां, अदरक के टुकड़े, तुलसी की पत्तियां, कच्ची हल्दी के कुछ टुकड़े मिलाकर भी पी सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं।

अदरक खाने से दूर होता है सूजन

अदरक में मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन कम कर सकते हैं। इसमें जिंजरोल नामक तत्व होता है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। अदरक इंफ्लेमेटरी प्रक्रियाओं पर पॉजिटिव रूप में असर डालता है। पुरानी से पुरानी सूजन (chronic inflammation) और इंफ्लेमेटरी बीमारियों को दूर करने के काम आ सकता है। यदि आपको ऑस्टियोअर्थराइटिस, अर्थराइटिस की समस्या है, तो अदरक का सेवन जरूर करें।

लहसुन दिलाए सूजन से छुटकारा

लहसुन में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व सूजन कम कर सकता है। सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करें। लहसुन में मौजूद सल्फर भी दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। जिस जगह पर भी जलन, सूजन, दर्द महसूस हो, वहां लहसुन का तेल लगाकर मालिश कर सकते हैं।

आंवला खाएं सूजन से पाएं राहत

आंवले (Gooseberry) में एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो संक्रमण के कारण हुए सूजन प्रतिक्रिया (How to beat inflammation with foods) को कम कर सकते हैं। आंवला खाने से टिशू स्वस्थ होते हैं। यह शरीर के सभी दोषों को संतुलित कर सकता है। आंवले में एंटी-एजिंग तत्व भी होते हैं। सुबह आंवला खाने से इम्यून प्रतिक्रिया भी संतुलित हो सकती है।

हल्दी, अनार, बेल, साल्मन मछली, जैतून का तेल, कुछ सब्जियां जैसे साग, सेलेरी, मेथी का पत्ता, लौकी, तोरी, सहजन खाने से भी शरीर में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स (foods to reduce inflammation in Hindi) को बैलेंस किया जा सकता है। साल्मन मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो सूजन कम कर सकता है। जब शरीर में साइटोकिन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो सूजन की समस्या होती है। सैल्मन मछली साइटोकिन्स को कम करती है। साइटोकिन्स ही शरीर में सूजन का कारण बनता है।

