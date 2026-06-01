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महाराष्ट्र में गर्मी को मात देने के लिए लोग पीते हैं कोकम शरबत, पीने से पहले जान लें इसके 5 फायदे

गर्मियों में महाराष्ट्र के लोग अक्सर शरीर को ठंडा रखने के लिए कोकम का शरबत पीते हैं। यह शरबत न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, बल्कि गर्मी में हाइड्रेशन भी देता है। आइए जानते हैं कोकम शरबत पीने के फायदों के बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 1, 2026 3:46 PM IST

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कोकम शरीर को ठंडा रखता है। (Image Credit: Chatgpt)

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कई तरह की ड्रिंक्स पीते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी, शिकंजी, मसाला छाछ जैसे ड्रिंक गर्मियों में काफी फेमस है। लेकिन क्या आपने कभी कोकम का शरबत पिया है? उत्तर भारत में बेशक से कोकम लोगों के लिए नया हो, लेकिन महाराष्ट्र में गर्मी को मात देने के लिए ज्यादातर लोग कोकम का ही शरबत पीते हैं। कोकम (Kokum) एक खट्टा-मीठा फल है। इस फल की तासीर ठंडी होती है। वैसे तो कोकम से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, लेकिन गर्मी में मुख्य रूप से कोकम का शरबत शरीर को ठंडा रखने के लिए पिया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी पड़ रही है तो चलिए जानते हैं कोकम का शरबत पीने के फायदों के बारे में।

1. कोकम देता है शरीर को ठंडक

कोकम की तासीर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। गर्मियों में कोकम का शरबत पीने से हीट वेव, हीट स्ट्रोक और ज्यादा तापमान का असर कम होता है। कोकम का शरबत शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है। इससे गर्मी में होने वाली परेशानियां कम होती हैं।

Kokum sharbat कोकम शरबत में फाइबर होता है।

2. पाचन को करता है ठीक

गर्मियों में अक्सर पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। इसके कारण एसिडिटी, अपच, पेट में दर्द और मतली की समस्या होती है। इन परेशानियों को कम करने में भी कोकम फायदेमंद होता है। कोकम के शरबत में हाई फाइबर होता है। जो मल को मुलायम बनाता है और आंतों की मूमेंट को तेज करता है। इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां धीरे- धीरे कम होने लगती है।

3. शरीर को रखता है हाइड्रेट

गर्मियों में पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कोकम शरबत शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। कोकम में हाइड्रेशन के गुण होते हैं, जो शरीर में पानी, मिनरल्स और विटामिन की कमी को पूरा करने में मददगार होता है।

4. वजन को करता है मैनेज

जिन लोगों को अपना वजन कम करता है कोकम का शरबत उनके लिए भी फायदेमंद होता है। कोकम में हाइड्रॉक्सीसिट्रिक एसिड (HCA) पाया जाता है। जो वजन को मैनेज करने में मददगार हो सकता है। हालांकि सिर्फ कोकम शरबत के भरोसे वजन कम करना मुश्किल काम है। गर्मी में वजन घटाने के लिए आपको कोकम शरबत पीने के साथ- साथ हल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए।

5. त्वचा को रखे हेल्दी

जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोकम में हाई फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। कोकम का शरबत शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ त्वचा को भी पोषण देता है। गर्मी में कोकम का शरबत पीने से त्वचा के दाग- धब्बे धीरे- धीरे कम होते हैं।

गर्मी में कोकम शरबत पीते वक्त सावधानी

  1. गर्मी में कभी भी बाजार वाले कोकम शरबत का सेवन न करें। इसमें केमिकल्स और अत्यधिक चीनी हो सकती है।
  2. अगर आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं, तो कोकम का शरबत पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

Disclaimer: गर्मियों में कोकम का शरबत सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन कोकम का शरबत हमेशा एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आपको कोकम से किसी प्रकार की एलर्जी है तो कोकम शरबत पीने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More