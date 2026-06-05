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शुगर मरीजों को सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? डायटीशियन से जानें सही चीजों की लिस्ट

Diabetes morning routine : अक्सर डायबिटीज के मरीजों को सुबह की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए, इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है। इसकी जानकारी के लिए हमने डॉक्टर से बातचीत की है। आइए जानते हैं इस बारे में-

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 5, 2026 9:33 AM IST

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Medically Verified By: Kamini Sinha

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Diet for Sugar Patients

Diabetes patients morning diet : डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए दवाओं के साथ-साथ सही खानपान भी बहुत ही जरूरी है। मुख्य रूप से सुबह का समय, जब शरीर कई घंटों से खाली पेट होता है, ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए काफी अहम माना जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि डायबिटीज होने पर सुबह खाली पेट क्या खाना या पीना फायदेमंद हो सकता है।

डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहनाा है कि दिन की शुरुआत ऐसी चीजों से करनी चाहिए, जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करें और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करें।

भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स से करें दिन की शुरुआत

सुबह खाली पेट कुछ भीगे हुए बादाम या अखरोट खाना डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, सही मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

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मेथी दाने का पानी है असरदार

मेथी के दानों में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की गति को धीमा कर सकता है। कई एक्सपर्ट रातभर भिगोए गए मेथी दानों का पानी सुबह पीने की सलाह देते हैं। हालांकि, इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर होता है।

चिया सीड्स और अलसी का बीज है फायदेमंद

शुगर के मरीजों के लिए चिया सीड्स और अलसी का बीज काफी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर रूप से होते हैं। इन्हें पानी या दही में मिलाकर लेना फायदेमंद हो सकता है। फाइबर की अधिक मात्रा ब्लड शुगर में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकती है।

प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट है फायदेमंद

डायबिटीज मरीजों को सुबह सिर्फ चाय-बिस्किट या मीठे खाद्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय अंडा, पनीर, दही, मूंग दाल चीला या बेसन चीला जैसे प्रोटीन युक्त विकल्प बेहतर माने जाते हैं। प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है और शुगर स्पाइक का जोखिम कम कर सकता है।

फलों का सेवन भी है अच्छा विकल्प

फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन डायबिटीज मरीजों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों का चुनाव करना चाहिए। सेब, अमरूद, नाशपाती और बेरीज जैसे फल बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं। वहीं, फलों का जूस पीने के बजाय पूरे फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उनमें फाइबर मौजूद रहता है।

किन चीजों से बचना चाहिए?

सुबह खाली पेट मीठी चाय, पैकेज्ड जूस, सफेद ब्रेड, नमकीन स्नैक्स, मिठाइयां या अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए इनसे दूरी बनाना बेहतर है।

Disclaimer : हर व्यक्ति की डायबिटीज की स्थिति अलग होती है। किसी का ब्लड शुगर स्तर, दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती हैं। इसलिए किसी भी विशेष डाइट या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More