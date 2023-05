Tips For Better Sleep Quality: रात में सोने से पहले इन चीजों का करें सेवन, कम होगी अनिद्रा और तनाव जैसी प्रॉब्लम्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार, लोग दिनभर में जो कुछ भी खाते हैं वह उनकी स्लीप क्वालिटी (Sleep Quality) को निर्धारित कर सकता है।

Foods For Better Sleep Quality: दिनभर की थकान के बाद अगर रात में अच्छी नींद आए तो व्यक्ति अगले दिन फ्रेश और उत्साहित महसूस करता है। लेकिन, कई लोगों के लिए दिनभर काम करने के बाद और थके हुए होने के बाद भी अच्छी नींद सो पाना संभव नहीं हो पाता। वहीं, कुछ लोगों का माहौल या घर में रोशनी का इंतजार इस तरह का होता है उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट भी आपकी स्लीपिंग हैबिट्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए, अनिद्रा की समस्या से परेशान लोगों को अपनी डाइट में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, लोग दिनभर में क्या खाते हैं वह उनकी स्लीप क्वालिटी (Sleep Quality) को निर्धारित कर सकता है। ऐसे में उन फूड्स का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है जो नींद की क्वालिटी बेहतर बनाने का काम करते हैं। वहीं, अच्छी नींद सोने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। आइए इस लेख आप पढ़ सकते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो नींद न आने की समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। (Diet Tips For Better Sleep)

रात में सूकून की नींद सोने के लिए आजमाएं ये टिप्स

कभी भी रात का भोजन या डिनर खाने के तुरंत बाद सोने के लिए बिस्तर पर ना जाएं। कभी भी खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 दिन घंटें इंतजार करें और उसके बाद सोएं।

रात में हल्के और सुपाच्य फूड्स खाएं। कम तेल, कम मसाले और लो-प्रोटीन या मीडियम प्रोटीन पोर्शन वाले फूड्स का सेवन करें।

रात में मीट, चिकन, पनीर या अन्य हेवी प्रोटीन वाले फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

सोने से पहले हल्का गर्म या गुनगुना पानी पीना भी फायदेमंद माना जाता है।

स्लीप क्वालिटी बढ़ा सकता है इन फूड्स का सेवन

मखाना और दूध

रात में सोने से पहले एक गिलास दूध (milk) में मुट्ठीभर मखाने (Makhana with milk) उबालकर इसका सेवन करें। इससे नींद से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। दूध और मखाना तनाव भी कम करता है जिससे नींद जल्दी आती है और सूकूनभरी नींद सो पाना संभव हो सकता है। (Health benefits of Makhana)

बादाम

नींद की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए बादाम का सेवन भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। दरअसल, बादाम में मेलाटोनिन (hormone melatonin) नामक हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये हार्मोन्स स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर बनाने की दिशा में योगदान देते हैं और ये हार्मोन्स शरीर को आरामदायक और गहरी नींद सोनेके सिग्नल भेजते हैं जिससे आप गहरी नींद सो पाते हैं।