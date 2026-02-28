Add The Health Site as a
रोज सुबह 2 अंडे खाने से क्या होगा? जानें महीनेभर में कौन-से बदलाव देखने को मिलेंगे
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Published : February 28, 2026 10:17 AM IST

Egg Benefits in Hindi: अंडा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन ए, डी, ई और बी12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडे में सेलेनियम और फास्फोरस होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अंडे में 78 कैलोरी और 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। अंडा मांसपेशियों, मस्तिष्क और आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अंडा खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में भी आराम मिलता है। अंडे में प्रोटीन अधिक होता है, जो मांसपेशियों के विकास में भी मदद करता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं रोज सुबह 2 अंडे खाने के फायदे (2 Ande Khane ke Fayde)-

मसल्स गेन में असरदार

अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं या जिम जाते हैं तो सुबह अंडे का सेवन जरूर करें। अंडा खाने से मांसपेशियों का विकास तेजी से होता है और वजन भी नियंत्रण में रहता है। अंडा खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। यह मसल्स लॉस को रोक सकता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कतें भी ठीक होती हैं। रोज सुबह 2 अंडे खाने से स्टैमिना भी बढ़ता है। अगर आप दुबले-पतले हैं और आपका वजन कम है तो अपनी डाइट में अंडा जरूर शामिल करें। अंडा खाने से आपका वजन कंट्रोल (Weight Control Tips in Hindi) में रहता है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं।

दिमाग के लिए लाभकारी

अंडे में कोलाइन नामक पोषक तत्व होता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। अंडा खाने से याददाश्त बेहतर हो सकती है। इससे फोकस और कंसन्ट्रेशन बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए छात्रों और ऑफिस गोइंग्स को सुबह नाश्ते में अंडा (Egg for Breakfast) जरूर शामिल करना चाहिए। सुबह अंडा खाने से आपको दिनभर थकान और कमजोरी का अनुभव भी नहीं होगा।

दिल की सेहत में सुधार

अंडा दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर आप रोजाना एक महीने तक 2 अंडे का सेवन करेंगे, तो इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद(Egg Benefits for High Cholesterol) मिलेगी। आप अपने ब्रेकफास्ट में डाइट को बैलेंस बनाए रखने के लिए अंडे शामिल कर सकते हैं।

आंखों और त्वचा के लिए लाभकारी

अंडे में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए अच्छे हैं। इसमें विटामिन A, D, E और B12 भी पाए जाते हैं, जो त्वचा को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। अंडा बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आप रोज सुबह 2 अंडे खाएंगे, तो इससे त्वचा की चमक बढ़ेगी और बालों को मजबूती भी मिलेगी।

हड्डियों के लिए फायदेमंद

अंडा विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स होता है। अंडा खाने से कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है। अगर आप रोज सुबह 2 अंडे का सेवन करेंगे, तो इससे हड्डियों को मजबूती मिलेगी। अंडा खाने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। अगर आपको जोड़ों से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो अपनी डाइट में अंडा जरूर शामिल करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

