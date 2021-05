Soyabean for Immunity Boost: कोरोना काल में लोगों के लिए वायरस से सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हुई है उनकी मज़बूत रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानि इम्यूनिटी। क्योंकि, ऐसा देखा गया कि जिन लोगों की इम्यून पॉवर कम थी वे आसानी से इस संक्रामक वायरस की चपेट में आ गए। वहीं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग काफी हद तक इस वायरस से बचे रहे और कोविड इंफेक्शन होने के बाद भी बाकियों की तुलना में जल्द रिकवर भी हो पाए। इससे, समझा जा सकता है कि महामारी के दौरान जहां सेंकेंड वेव के बाद अब थर्ड वेव का खतरा जताया जा रहा है, वहां सभी लोगों के लिए अपनी इम्यूनिटी मज़बूत बनाए रखना कितना ज़रूरी है। (Soyabean for Immunity Boost in Hindi) Also Read - लहसुन खाने से कोरोनावायरस का असर होता है कम, कितनी है इसमें सच्चाई जरूर पढ़ें

सोयाबीन खाएं बढ़ेगी इम्यूनिटी

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सलाह दी है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग अपनी डायट में सोयाबीन को जोड़ें तो उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां, इम्यूनिटी बूस्टर फूड के तौर पर आप सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। एक ट्वीट के माध्यम से संस्था ने कहा कि, लोग किस तरह सोया को अपनी डेली डायट में जगह दे सकते हैं। (Soyabean for Immunity Boost)

FSSAI ने दी इन सोया प्रॉडक्ट्स के सेवन की सलाह

इस ट्वीट में लिखा गया है कि लोग सोयाबीन सोया उत्पादों से भरपूर फायदा पाने के लिए उनका अलग-अलग तरीकों से सेवन कर सकते हैं। जैसे-