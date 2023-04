Organic फल-सब्जियों और केमिकल वाले उत्पादों में होते हैं ये 3 बड़े अंतर, ऐसे करें शुद्ध भोजन का चयन

यहां पढ़ें कुछ पॉइंट्स जो ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीदते समय आपके काम आएंगी। (Tips to identify organic foods)

Tips to identify organic foods: ऑर्गैनिक फूड प्रॉडक्ट्स की लोकप्रियता हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। केमिकल फ्री और सेहत के लिए कम नुकसानदायक होने की वजह से लोग इनकी तरफ रूख कर रहे हैं। लेकिन, इसकी अधिक कीमत के चलते बहुत-से लोग इसे खरीदने से कतराते हैं। वहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें महंगे माने जाने वाले ऑर्गेनिक फल, सब्जियां , अनाज या मसाले खरीदने में कोई दिक्कत नहीं और वे अपनी सेहत का ख्याल रख इनका सेवन तो करना चाहते हैं पर उन्हें ऑर्गेनिक फूड्स की पहचान करना नहीं। केवल लेबल पर लिखा ‘ऑर्गेनिक’ शब्द उनके मन का डर दूर नहीं कर पाता और वे इन प्रॉडक्ट्स को नहीं खरीदते। ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट्स (organic produce) रंग और स्वाद में केमिकल युक्त खाद की खेती से उगाए गए फल और सब्जियों से अलग होते हैं। यहां पढ़ें कुछ पॉइंट्स जो ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीदते समय आपके काम आएंगी। इनकी मदद से आप केमिकल वाले हानिकारक फूड्स और सेहत के लिए लाभदायक ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट्स के बीच का अंतर समझ सकेंगे। (Tips to identify organic foods in Hindi)

ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की ऐसे करें पहचान

रंग

ऑर्गनेकि फलों और सब्ज़ियों के रंग में बहुत अंतर दिखायी पड़ता है। जहां केमिकल्स वाली खाद की मदद से उगाई गई सब्जियों और फलों को ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए उनपर मोम की परत चढ़ायी जाती है वहीं, ऑर्गेनिक फूड्स का रंग अधिक नेचुरल और हल्का दिखायी दे सकता है।

कीड़े

फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए उनपर कई प्रकार की केमिकल युक्त दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। इन दवाइयों में मौजूद केमिकल्स ना केवल कीड़ों के दूर भगाते हैं बल्कि, इनसे इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, बाजार में फल या सब्जियां खरीदते समय अगर आपको उनपर छोटे-मोटे कीड़े या मक्खियां दिखायी दें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस फल या सब्जी पर केमिकल युक्त छिड़काव नहीं किया गया है।

आकार

जिन फलों और सब्जियों का आकार बहुत बड़ा या साधारण आकार से अधिक हो उनमें मिलावट होने के पूरे आसार हो सकते हैं। दरअसल, कृत्रिम दवाइयों की मदद से इन फलों को बड़े आकार का और सुंदर दिखाने की कोशिश की जाती है। वहीं, छोटे आकार या टेढ़े-मेढ़े आकार के फल और सब्जियां पेड़ों पर प्राकृतिक तरीके से उगाए और पकाए जाते हैं। ऐसे फल केमिकल्स से मुक्त होते हैं और उन्हें आप बिना डरे खरीद सकते हैं।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी डाइट और फूड्स से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)