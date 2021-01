Side Effects of Vitamin C in Hindi: कोरोना काल में आजकल एक्सपर्ट सबसे ज्यादा विटामिन सी (Vitamin C) युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं। विटामिन सी (Vitamin C in Hindi) इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ ही शरीर को पोषण प्रदान करता है। शरीर में प्रतिदिन विटामिन सी की खुराक जाने से आप कई तरह के इंफेक्शन से बचे रह सकते हैं। मौसम बदलने पर भी विटामिन सी युक्त फूड्स का सेवन करना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो खुद को कोविड-19 या अन्य वायरल, बैक्टीरियल डिजीज से सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा विटामिन सी का सेवन करने लगते हैं। बेशक, विटामिन सी के सेवन के कई (Vitamin C Benefits in Hindi) फायदे हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। जानें, अधिक मात्रा में विटामिन सी के सेवन से होने वाले नुकसान (Side Effects of Vitamin C in Hindi) क्या हैं… Also Read - सर्दियों में खाली पेट गुनगुना पानी और नींबू पीने से होता है वेट लॉस और मिलती है ग्लोइंग स्किन, जानें अन्य फायदे

प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन सी करें डायट में शामिल

प्रतिदिन आपको लगभग 500 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आप कई तरह के संक्रमण से बचे (Vitamin C importance) रहते हैं। हां, विटामिन सी का सेवन रोजाना 1,000 मिलीग्राम से अधिक करने से बचें वरना लाभ होने की बजाय नुकसान हो सकता है। दरअसल, विटामिन सी (Vitamin C) में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में जमा जहरीले और नुकसानदायक वेस्ट को बाहर फेंकने का काम करते हैं। इससे, बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे इंफेक्शन और बीमारियों से शरीर की सुरक्षा होती है।

विटामिन सी के अधिक सेवन से होने वाले नुकसान (Side Effects of Vitamin C in Hindi)

1 विटामिन सी के अधिक सेवन से शरीर में आयरन की मात्रा अधिक हो सकती है। विटामिन-सी (Vitamin C) में आयरन भी होता है। आयरन शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, लेकिन शरीर में इसकी अधिकता होने से आपको दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। इससे कई अंगों को नुकसान हो सकता है।

2 यदि आप एक दिन में अधिक मात्रा में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं और आपकी यह आदत हर दिन की है, तो इससे आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। विटामिन सी अधिक होने से किडनी पर अधिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे किडनी के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे गुर्दे में पथरी (Kidney stone) की समस्या भी हो सकती है।

3 यदि आप नहीं चाहते कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की अधिकतता हो या असंतुलित हों, तो संतुलित मात्रा में ही विटामिन सी (Vitamin-C) का सेवन करें। शरीर में विटामिन सी अधिक जाने से शरीर अन्य पोषक तत्वों को सही से अवशोसित नहीं कर पाएगा। इससे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी और विटामिन सी की अधिकतता हो जाएगी। इससे आपका शरीर कमजोर हो सकता है।

4 विटामिन-C शरीर के इम्यून सेल को एक्टिव करता है। इससे आपको थकान महसूस नहीं होती। लेकिन, हद से ज्यादा शरीर में विटामिन सी जाने से रात में नींद आने में परेशानी (Side Effects of Vitamin C) हो सकती है। विटामिन-सी इन्सोम्निया (Insomnia) का कारण बनता है।

5 यदि आप विटामिन सी सप्लीमेंट का सेवन करते हैं, तो इससे भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। आपको गले में परेशानी हो (Vitamin C ke nuksan in hindi) सकती है, आंतों में टॉक्सिन बढ़ सकता है, किडनी को नकुसान हो सकता है, हड्डियां सही तरीके से कैल्शियम को नहीं कर पाती हैं एब्जॉर्ब और शरीर में ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है।

