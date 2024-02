Foods to avoid in dinner: डिनर में भूलकर भी ना खाएं ये 2 फूड्स, बीमारियों से भर जाएगा शरीर

रात में खाना खाने से जुड़ी आपकी आदतें डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकती हैं।

Unhealthy dinner mistakes:हमारे देश में अधिकांश लोगों का दिन और रात का खाना यानि लंच और डिनर एक जैसा होता है। दिन में रोटी, सब्जी और दाल के साथ चावल भारतीय लोगों का साधारण खाना है। वहीं, डिनर में भी लोग यही सब खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंच बॉक्स में ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाते इसीलिए रात में वे रोटी और चावल दोनों खाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो रात के समय रोटी या चावल खाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह रोटी और चावल का एकसाथ सेवन भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। यहां पढ़ें क्यों आपकी हेल्थ के लिहाज से रात में चावल और रोटी खाना ठीक नहीं। (Disadvantages of eating roti and rice in night in hindi)

रात में क्यो नहीं खाना चाहिए चावल या रोटी? (Why its unhealthy to eat roti and rice in dinner)

रोटी और चावल खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग रात में खाना खाकर वॉक करने या एक्सरसाइज करने नहीं जाता। डिनर के बाद ज्यादातर लोग सोने चले जातें है ऐसे में भोजन के साथ शरीर में पहुंचा फैट, शुगर और अन्य कैलोरी को शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता और इससे शरीर और स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है।

बढ़ सकता है मोटापा

डिनर खाने के बाद सोने की आदत के कारण लोगों का वजन बढ़ने और पेट निकलने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शरीर में जमा फैट मोटापे के साथ-साथ कई अन्य मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

भूख बढ़ सकती है

मेटाबॉलिज्म धीमा होने से भूख से जुड़ी गड़बड़ियां भी बढ़ सकती हैं। इससे आपको बार-बार भूख लग सकती है और आप बहुत अधिक मात्रा में खाना खा सकते हैं। यह मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और थायरॉइड जैसी समस्याओं का रिस्क भी बढ़ाता है और आपकी मौजूदा हेल्थ कंडीशन को बहुत अधिक बिगाड़ सकता है।

बढ़ सकता है शुगर लेवल

डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान का बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। रात के खाने में रोटी या चावल होने से आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है जिससे डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ सकती हैं। इसी तरह जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनमें डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ सकता है।