Side Effects of Eating Less Salt: किसी भी नमकीन चीज में नमक कम हो तो उसे खाने में उतना मजा नहीं आता। आयोडीन का मुख्य स्रोत है नमक और शरीर के लिए कई तरह से नमक फायदेमंद होता है। कई बार कुछ लोग अलग से नमत भोजन में लेते हैं या दाल, सब्जी में ऊपर से नमक मिलाकर खाते हैं। ऐसा करना भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो बहुत फीका खाना पसंद करते हैं। लेकिन नमक का सेवन कम करना भी सेहत के लिए सही नहीं है। जानें, नमक का सेवन कम करने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और किन संकेतों और लक्षणों से आप पहचान सकते किआपके शरीर में कम नमक (Side Effects of Eating Less Salt) जा रहा है… Also Read - Rock Salt Benefits: सेंधा नमक क्‍या है, यह कैसे बनता है, जानिए Sendha Namak खाने के फायदे क्‍या-क्‍या हैं?

कम नमक खाने के नुकसान (Disadvantages of eating less salt)

1 एक शोध के अनुसार, कम नमक खाने वाले लोगों में रेनिन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। Also Read - नमक से दांत साफ करने से मिलती है दांत दर्द और बैक्टेरिया से राहत, यह है दांतों पर नमक लगाने के फायदे और नुकसान

2 कम नमक खाने पर आप सोडियम की पर्याप्त मात्रा नहीं ले सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप आप टाइप 2 डाइबिटीज के शिकार हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साल 2010 में हुए शोध के अनुसार नमक की कमी का सीधा संबंध इंसुलिन संवेदनशीलता से है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को घटाता है जबकि कार्य क्षमता बढ़ाता है। इंसुलिन संवेदनशीलता की कमी डायबिटीज से पहले का चरण है। Also Read - Gandhi Jayanti Special: जिस नमक के लिए गांधी जी ने किया था आंदोलन, जानें क्यों सेहत के लिए है ज़रूरी

3 एक शोध के अनुसार आवश्यकता से कम नमक खाने पर हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर में खासा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नमक कम खाने से इसकी संभावना (signs of eating less salt) कम हो जाती है।

4 इसके अलावा नमक कम खाने की स्थिति में आपको सुस्ती, उल्टी जैसा मन होना व मन कच्चा होने जैसी समस्याएं हो सकती है जो दिमाग व हृदय की सूजन की ओर इशारा करती है। अगर आप शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं तो आपको नमक की भी उतनी ही आवश्यकता (Side Effects of Eating Less Salt in hindi) होती है।

5 अगर आप इस डर से नमक कम खाते हैं कि ज्यादा नमक खाने से आपको हाई ब्लडप्रेशर की समस्या हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि बिना कारण नमक कम खाना आपको लो ब्लडप्रशर का मरीज जरूर बना सकता है।

सावधान! अधिक काला नमक खाने से सेहत को हो सकते हैं ये नुकसान