Jaggery Side Effects: क्यों नहीं करना चाहिए गर्मियों से पहले गुड़ का सेवन?, जानें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी यह महत्वपूर्ण बात

हेल्दी फूड माने जाने के बावजूद गलत तरीके से गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है।

Eating Jaggery In Summer: गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और ठंड के मौसम के खत्म होने के साथ देश भर में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। गर्मियों के मौसम की शुरूआत के साथ ही लोगों को उनकी दिनचर्या, रहन-सहन और डाइट में बदलने के सुझाव दिए जाते हैं। गर्मियों मौसम में लोगों को कुछ फूड्स के सेवन से परहेज करने की सलाह दी जाती है।ऐसा ही एक फूड है गुड़। हेल्दी फूड माने जाने के बावजूद गलत तरीके से गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। आइए जानें क्यों गर्मियों की शुरूआत में गुड़ का सेवन करने से मना किया जाता है।

दरअसल एक्सपर्ट और डाइटिशियन्स के अनुसार गर्मियों से पहले का मौसम (मार्च-अप्रैल) के महीने में अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन करते हैं तो उससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नेचुरल मिठास के कारण गुड़ स्वास्थ्य को लाभ तो होता है तो लेकिन अगर गुड़ में मिलावट हो तो यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। इसके अलावा भी गुड़ का सेवन अधिक करने से इस तरह की कई समस्याएं हो सकती हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहां। (Side-Effects Of Eating Jaggery In Summer In Hindi)

गर्मियों में गुड़ खाएं पर संभलकर, हो सकती हैं ये परेशानियां

बढ़ सकता है मोटापा

जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन किया जाता है जो इससे अधिक मात्रा में कैलोरी भी शरीर में पहुंच जाती है। यह एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी फैट बढ़ा सकता है। इससे वजन बढ़ सकता है और मोटापे का रिस्क भी बढ़ता है। चूंकि मोटापे को अधिकांश लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह माना जाता है। इसीलिए, गुड़ का सेवन सावधानी से करना चाहिए।

ब्लड शुगर लेवल हो सकता है स्पाइक

डायबिटीज के मरीजों को सीमित मात्रा में गुड़ के सेवन की सलाह दी जाती है। लेकिन, अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। गुड़ अधिक खाने से रक्त में ग्लूकोज का स्तर ( level of blood sugar) बढ़ सकता है। जिससे डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स (diabetes related complications) का रिस्क बढ़ सकता है।

पेट की समस्याएं

बहुत अधिक गुड़ खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर, ताजा बना गुड़ खाने से लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज (constipation) और अपच (indigestion) की संभावना बढ़ सकती है। (Excess consumption of jaggery) इसके अलावा गुड़ के साथ शरूर में पहुंचने वाले बैक्टेरिया और जीवाणु भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है।

एलर्जिक रिएक्शन्स

गुड़ फूड एलर्जी (food allergy) का एक बड़ा कारण बन सकता है। गुड़ अधिक खाने से सर्दी-खांसी (cold-cough), उल्टी और चक्कर, सिरदर्द (headache) और नाक बहने (runny nose) जैसे एलर्जिक रिएक्शन्स हो सकते हैं।

You may like to read