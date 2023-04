Eating fruits with salt and sugar: कटे हुए फलों पर नमक या शक्कर छिड़ककर खाने के फायदे-नुकसान

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कटे हुए फलों पर इस तरह से नमक, शक्कर या चाट मसाला मिलाकर खाने से स्वास्थ्य को फायदे नहीं बल्कि नुकसान हो सकते हैं।

Eating fruits with salt and sugar:लाल-रसीले तरबूज की स्लाइसेस पर नमक बुरकने से उसकी मिठास बढ़ जाती है वहीं, खरबूजे पर चीनी छिड़ककर खाना बच्चों को खासतौर पर पसंद आता है। कच्चे आम हों या अमरूद, नमक-मिर्च और चाट मसाला के साथ खाने से उसकी लज्जत काफी बढ़ जाती है। वहीं, फ्रूट सलाद बनाने पर नमक और चीनी के अलावा शहद और क्रीम जैसी चीजें भी मिलायी जाती हैं। लेकिन, क्या आपने सोचा है कि क्या इस तरह नमक या चीनी के साथ फल खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? दरअसल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कटे हुए फलों पर इस तरह से नमक, शक्कर या चाट मसाला मिलाकर खाने से स्वास्थ्य को फायदे नहीं बल्कि नुकसान हो सकते हैं। आइए जानें क्यों कहा एक्सपर्ट्स ने ऐसा और फलों के साथ नमक या शक्कर खाने से किस तरह हेल्थ को नुकसान हो सकता है। (side effects of eating fruits with salt and sugar in Hindi)

नमक के साथ फल खाने से क्या होता है ?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब फलों पर नमक छिड़का जाता है तो इससे फल सॉफ्ट हो जाते हैं और उनमें से पानी रिसने लगता है। इससे फल जल्दी खराब हो सकते हैं। वहीं, स्वास्थ्य को भी इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं जैसे-

फलों पर नमक छिड़कने से उनकें पोषक तत्व (nutrients) नष्ट हो जाते हैं।

नमक में मौजूद सोडियम (sodium) किडनी पर को नुकसान पहुंचाता है।

नमक से ब्लोटिंग हो सकती है।

फलों पर चीनी छिड़ककर खाने के नुकसान

चूंकि फलों में नेचुरल शुगर (Natural Sugar) होती है इसीलिए, जब इनका सेवन शक्कर के साथ किया जाता है तो फलों में कैलोरी-कंटेट बढ़ जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए शक्कर के साथ फल खाना नुकसानदायक होता है।

इससे मोटापा और बेली फैट बढ़ सकता है।

दांतों में कैविटी (dental cavity) और सड़न बढ़ सकती है। जिससे, दांत दर्द और अन्य समस्याएं बढ़ सकती है।