Cheese eating side effects: क्या आपका बच्चा भी रोज खाता है चीज़ ,जानें इसके फायदे-नुकसान

एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर चीज का सेवन सही तरीके से ना किया जाए तो यह हेल्दी होने के बावजूद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

Eating cheese in excess side effects: चीज एक ऐसा डेयरी प्रॉडक्ट है जो बच्चों को खासतौर पर पसंद आता है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चीज का सेवन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। चीज स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है। लेकिन, एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर चीज का सेवन सही तरीके से ना किया जाए तो यह हेल्दी होने के बावजूद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी हां, दूध से बने होने के बाद भी चीज आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कि चीज का सेवन कब और कैसे करना चाहिए, साथ ही जानें चीज खाने के नुकसान (disadvantages of eating cheese in excess) क्या हैं।

क्यों चीज का सेवन है अनहेल्दी? (Why eating cheese is unhealthy)

अगर आप अपना बढ़ा हुआ वेट कंट्रोल (controlling weight gain) करना चाहते हैं तो आपको चीज का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। वहीं, कार्डियोवैस्कुलर डिजिजेज का खतरा (risk of cardiovascular disease) भी चीज का सेवन करना बहुत बढ़ सकता है। इसीलिए, चीज खाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आप चीज का सेवन बहुत अधिक मात्रा में ना करें या गलत तरीके से ना करें।

बहुत ज्यादा चीज खाने से क्या नुकसान होते हैं? (How Eating Cheese Every Day Impacts the Body)

एक्सपर्ट्स के अनुसार डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स (Saturated fat) की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि चीज में अनसैचुरेटेड फैट होता है। इसीलिए रोज-रोज या बहुत अधिक मात्रा में चीज खाने से स्वास्थ्य पर खराब असर (negative effects of eating cheese everyday) पड़ सकता है। इसीलिए, प्लांट्स बेस्ड फूड्स के साथ-साथ चीज का सेवन करना कम नुकसानदायक होता है। ताजी सब्जियों, फलों और हर्ब्स के साथ थोड़ी मात्रा में चीज का सेवन करने से कैल्शियम (calcium), विटामिन डी और अन्य कुछ जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं।

