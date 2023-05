प्रेग्नेंसी में तीसरे महीने के बाद न करें इस जूस का सेवन, हो सकती है ये 4 परेशानियां

Which juice is not good for pregnancy : प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं इस लेख में विस्तार से -

Which juice is not good for pregnancy : प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इस दौरान आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी गलती कई परेशानियों को जन्म दे सकती है। इसलिए प्रेग्नेंसी में अपने खानपान पर विशेष फोकस करें। इस दौरान कई महिलाएं तरह-तरह के जूस का सेवन करती हैं, ताकि भ्रूण में पल रहे बच्चे को स्वस्थ रखा जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में आपको एलोवेरा जूस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जी हां, प्रेग्नेंसी के तीसरे माह के बाद आपको एलोवेरा जूस से परहेज करने की जरूरत होती है। एलोवेरा जूस कई जरूरी पोषक तत्वों से (Aloe Vera Juice Benefits)भरपूर होता है, लेकिन प्रेग्नेंसी में इसके सेवन से आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए गलती से भी एलोवेरा जूस का सेवन न करें। आइए विस्तार से जानते हैं प्रेग्नेंसी में क्यों नहीं पीना चाहिए एलोवेरा जूस?

प्रेग्नेंसी में क्यों नहीं पीना चाहिए एलोवेरा जूस? - Why Should avoid aloe vera Juice during pregnancy

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलोवेरा जूस में एंथ्राक्विनोन मौजूद होता है, जो विरेचक ( laxative) स्वभाव का होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं अगर इसका सेवन करती हैं, जो इससे उनके शरीर में यूरिन कंट्रेक्शन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या हो सकती है। शरीर में इसकी अधिकता भ्रूण में पल रहे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं, इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से गर्भपात का खतरा रहता है। इसलिए गर्भावस्था में एलोवेरा जूस का सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

गर्भावस्था में एलोवेरा जूस पीने के क्या हैं नुकसान? - Side Effects of Aloe Vera Juice During Pregnancy

गर्भाशय के संकुचन का कारण

प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से गर्भाशय संकुचन का जोखिम बढ़ जाता है। दरअसल, एलोवेरा जूस में लेटेक्स गुण होता है, जो गर्भाशय के संकुचन के जोखिमों को बढ़ा देता है। इसकी वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही यह भ्रूण के जन्म दोष का कारण भी बन सकता है।

कब्ज की परेशानी

प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको कब्ज की परेशानी हो सकती हैं। दरअसल, लंबे समय तक लेटेक्स गुण वाली चीजों का सेवन करने से आंतों की मांसपेशियों पर इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से कब्ज की परेशानी हो सकती है।

पोटैशियम का स्तर करे कम

प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस का अधिक सेवन करने से यह इलेक्ट्रोलाइट्स, मुख्य रूप से पोटेशियम के स्तर को कम कर सकता है। शरीर में पोटैशियम का स्तर कम होने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी और हार्टबीट की गति कम हो सकती है, जो एक घातक स्थिति है।

बढ़ा सकती है सिरदर्द की समस्या

प्रेग्नेंसी में सिरदर्द की परेशानी काफी आम है। लेकिन अगर आप जरूरत से अधिक एलोवेरा जूस पीते हैं, तो इससे आपका सिरदर्द अधिक बढ़ सकता है। दरअसल, इसके सेवन से शरीर में पोटैशियम का स्तर कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में थकान और सिरदर्द की परेशानी बढ़ सकती है।

प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आप इस जूस का सेवन करने से पहले पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।