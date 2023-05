Curd at night: रात को दही खानी चाहिए या नहीं? जानें सोने से पहले दही खाने के फायदे और नुकसान

Can you have curd at night: देखा गया है कि कुछ लोगों को दही का सेवन करना शाम को अच्छा लगता है। लेकिन क्या रात के समय दही खाना फायदेमंद है या इससे आपकी सेहत को कुछ नुकसान हो सकते हैं।

Benefits or side effects of curd at night: दही एक डेयरी प्रोडक्ट है और हेल्दी डाइट का हिस्सा है। शरीर का वजन कम करना हो या वजन बढ़ाना हो दोनों ही जगहों पर दही का सेवन करना काफी फायदेमंद रहता है। हालांकि, कुछ लोगों को मानना है कि सर्दियों के मौसम में दही नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर ठंडी होती है और इसे ठंड के मौसम में नहीं खाना चाहिए, वहीं कुछ डाईटीशियन मानते हैं कि दही की तासीर गर्म होती है और इसे ठंड के दिनों में भी खाया जा सकता है। हालांकि, एक सीमित मात्रा में इसी किसी भी समय खाया जा सकता है। कुछ लोगों को दही का सेवन करना सुबह तो कुछ लोगों दोपहर में खाना अच्छा लगता है। लेकिन देखा गया है कि कुछ लोगों को दही का सेवन करना शाम को अच्छा लगता है। लेकिन क्या रात के समय दही खाना फायदेमंद है या इससे आपकी सेहत को कुछ नुकसान हो सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे रात के समय दही खाने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं।

रात को दही खाने के फायदे (Benefits of eating curd at night)

आयुर्वेद के अनुसार रात के समय दही नहीं खानी चाहिए जबकि कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार रात के समय दही खाने से कई फायदे हो सकते हैं। रात के समय सीमित मात्रा में लो फैट दही खाना आपके डाइजेशन में सुधार लाता है और साथ ही इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दही में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन रात भर शरीर में अवशोषित होता है, जिससे मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत हो जाती हैं।

रात में दही खाने के नुकसान (Side effects of eating curd at night)

हालांकि, आयुर्वेद के अनुसार रात के समय दही खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के समय दही खाने से शरीर में ज्यादा बलगम बनने लगता है। साथ ही रात को सोने से पहले दही खाने से पेट में गैस बनने लगती है और इस कारण से कई बार रात के समय पेट में दर्द भी हो सकता है। रात के समय ज्यादा फैट वाली दही खाने से पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

TRENDING NOW

रात के समय दही खाना कितना सही (Is it okay to have curd at night)

रात के समय दही खाने से जरूरी नहीं है कि आपको सेहत से जुड़ी कोई परेशानी हो, जबकि कुछ लोगों को इससे जुड़ी कई परेशानी हो सकती है। यदि आपको रात के समय दही खाना पसंद है, तो ध्यान में रखें कि कम मात्रा में ही लें और लो फैट वाली दही का सेवन करें। वहीं यदि आपको रात के समय दही खाने से किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो फिर इसका सेवन करना ही नहीं चाहिए।

दही खाने का सही समय (Right time to have curd)

सुबह और दोपहर को दही खाने का सबसे सही समय माना जाता है और इस दौरान खाने से किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। आप ब्रेकफास्ट या लंच में डाइट के साथ दही ले सकते हैं, जिससे इसका आपके शरीर में सही से पाचन हो पाता है। वहीं अपने लिए दही खाने का सही समय जानने के लिए आप डाईटीशियन से भी संपर्क कर सकते हैं।

RECOMMENDED STORIES