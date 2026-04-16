गर्मियों में लौंग, काली मिर्च या दालचीनी जैसे मसाले खाने चाहिए? जानें एक्सपर्ट की राय

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Garm Masale: गर्म मसाले औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें वे सभी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से दूर रखने के लिए जरूरी होते हैं। गर्म मसाले खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, खाने को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। यही वजह है कि कई लोग सर्दियों में गर्म मसालों का खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, गर्मियां शुरू होते ही गर्म मसालों का उपयोग करना बंद कर देते हैं। क्या वाकई गर्म तासीर वाले मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च और दालचीनी इस मौसम में नहीं खाने चाहिए? आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं कि गर्मियों में गर्म मसाले खाने चाहिए या नहीं (Garmi me Garm Masale Khaye ya Nahi)?
डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं कि लौंग, काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसालों की तासीर बेहद गर्म होती है। गर्मियों में इनका सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में इन मसालों का सेवन बेहद कम मात्रा में करना चाहिए। इनके ज्यादा सेवन से डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और पेट में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
नहीं, गर्म मसालों का सेवन पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं होती है। मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गर्म मसालों के सेवन से पाचन को सुधारने में मदद मिलती है। हालांकि, आपको गर्म मसालों से पूरी तरह परहेज करना जरूरी नहीं है। आप कम मात्रा में सब्जी, दाल या पुलाव आदि में गर्म मसालों का उपयोग कर सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
इस मौसम में आपको गर्म मसालों का काढ़ा पीने से बचना चाहिए।
धनिया, हरी इलायची और सौंफ की तासीर ठंडी होती है।
जी हां, गर्मी के मौसम में गर्म मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, अदरक, लहसुन आदि का सेवन किया जा सकता है लेकिन बेहद कम मात्रा में।
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