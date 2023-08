Hot vs cold milk: गर्मियों में ठंडा दूध पीएं या गर्म? जानें क्या है दूध पीने का सही तरीका और इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

Best way of drink milk in summer: गर्मियों और सर्दियों में दूध पीने का तरीका भी अलग-अलग होता है, क्या आपको पता है गर्मियों के दिनों गर्म दूध पीना चाहिए या ठंडा। इस लेख में जानें क्या है गर्मियों में दूध पीने का सही तरीका और इससे क्या फायदे मिलते हैं।

Best way to drink milk in summer: हर उम्र के व्यक्ति यानी छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग लोग हर किसी के लिए दूध बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम और प्रोटीन जैसी जरूरी पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण इसे एक संपूर्ण पोषण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। गर्मियां, सर्दियां या बारिश कैसा भी मौसम हो हमें दूध पीने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हेल्दी डाइट को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। दूध पीने से वाले अनेक फायदों के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दूध को पीने का सही तरीका क्या है। दरअसल, हर मौसम के अनुसार दूध को पीना का तरीका भी अलग होना चाहिए और इसलिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों के मौसम में भी दूध पीने का सही तरीका होना जरूरी है और तभी आप दूध का भरपूर लाभ उठा पाएंगे।

गर्मियों में ठंडा दूध पीएं या गर्म

वैसो तो दूध को ठंडा या गर्म दोनों ही तरीके से पिया जा जा सकता है और दोनों ही तरीके से यह सेहत को अलग-अलग प्रकार के फायदे प्रदान करता है। लेकिन गर्मियों में ठंडा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद रहता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में गर्म दूध नहीं पी सकते हैं। लेकिन ज्यादा फायदा ठंडे दूध से ही मिलता है। गर्मियों में ठंडा दूध पीने से निम्न फायदे हो सकते हैं

एसिडिटी को कम करे

गर्मियों के दिनों में आमतौर पर कई बार लोगों को एसिडिटी से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। यहां तक कि कई बार तो गर्मियों में गर्म दूध पीने के कारण भी सीने में जलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में ठंडे दूध का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि यह एसिडिटी को मकरने में मदद करता है

शरीर को ठंडक प्रदान करे

गर्मियों के दिनों में गर्म पेय पदार्थ पीना आपके शरीर में गर्मी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वहीं इसके विपरीत ठंडा दूध पीना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि यह शरीर में ठंडक का एहसास लाने में मदद करता है।

पाचन को अच्छा बनाए

पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी ठंडे दूध का सेवन किया जा सकता है। हालांकि, आपको ऐसे में फ्रिज का दूध नहीं बल्कि सामान्य तापमान वाले ठंडे दूध का सेवन करना चाहिए।

ज्यादा पोषण प्रदान करे

की रिसर्च में पाया गया है कि दूध को बार-बार उबालना व गर्म करना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम करता है और इसलिए ठंडे दूध का सेवन करने से उससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलने का संभावना बढ़ जाती है।

दूध को उबालन जरूरी

गर्मियों में ठंडा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद रहात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बिना उबाले ही उसका सेवन कर लेना चाहिए। दूध को उबालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उबला हुआ दूध पीना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दूध को उबालने के बाद उसे ठंडा करके ही सेवन करना चाहिए।

