मौसम के अनुसार गुड़ और शक्कर का सेवन कैसे करना चाहिए, जानें सेलिब्रिटी डाइटिशियन की सलाह

क्या सचमुच शक्कर की जगह गुड़ का सेवन करना अधिक फायदेमंद है या गुड़ और शक्कर का सेवन अलग-अलग मौसम में करने से हेल्थ पर अलग-अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पढ़ें यहां।

White Sugar Or Jaggery: शक्कर से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान और शक्कर की जगह गुड़ खाने जैसी चर्चा हमेशा से तेज रही है। लोग अक्सर यह तर्क देते हैं हेल्दी रहने और मोटापे से बचने के लिए चीनी की जगह गुड़ खाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि, रिफाइंड होने के कारण शक्कर की जगह नेचुरल और अनरिफाइंड होने के कारण गुड़ अधिक हेल्दी माना जाता है। लेकिन, क्या सचमुच शक्कर की जगह गुड़ का सेवन करना अधिक फायदेमंद है या गुड़ और शक्कर का सेवन अलग-अलग मौसम में करने से हेल्थ पर अलग-अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। (Right Ways To Eat White Sugar Or Jaggery )

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (nutritionist Rujuta Diwekar) ने फूड इंडस्ट्री में चल रही इस नई बहस के बारे में बात की। रुजुता दिवेकर ने सोशल मीडिया पर इस विषय में बात करते हुए कहा कि, " गुड़ और चीनी का सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम क्या है और किसी चीज के साथ इनका सेवन किया जा रहा है। जैसे, सर्दियों के मौसम बाजरे की रोटी ( bajra roti) या तिल के लड्डू (til ka ladoo) के साथ गुड़ का सेवन किया जाता है। वहीं, शर्बत (sherbet) या श्रीखंड (shrikhand) के साथ शक्कर का सेवन गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी साबित होता है।

क्या शक्कर की जगह गुड़ खाना चाहिए ?

रुजुता दिवेकरकहती हैं कि गुड़ को चीनी का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। लेकिन, शक्कर का सेवन कम करने और गुड़ के फायदे पाने के लिए थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन किया जा सकता है। जैसे घर में मिठाइयां बनाते समय आप शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा तब ही करना ठीक है जब इन मिठाइयों को बनाने के लिए पारम्परिक तरीके से गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक अन्य वीडियो पोस्ट में रुजुता दिवेकर ने बताया कि, किस तरह की शक्कर का सेवन करना चाहिए और किसका नहीं। जैसे-

पैकेटबंद फूड्स में मौजूद शुगर और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स का भी सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

अगर पारम्परिक मिठाइयों जैसे लड्डू, पिन्नी और हलवा में शक्कर मिलायी गयी हो तो उनका सेवन करना चाहिए।

शक्कर के नुकसान से बचने के लिए शुगर-फ्री सप्लीमेंट्स या लो-शुगर फूड्स को खरीदने और उनका सेवन करने की गलती ना करें।

शुगर आइसक्रीम, लो-शुगर योगर्ट और नो-शुगर योगर्ट (no-sugar yoghurt) ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स हैं।

(no-sugar yoghurt) ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स हैं। चाय-कॉफी में शक्कर मिलाएं। लेकिन, उनके साथ बिस्किट का सेवन करने से बचें।

