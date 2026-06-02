क्या शुगर में खा सकते हैं चुकंदर? जानें रोजाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 2, 2026 5:08 PM IST
Medically Verified By: Abhinav Kumar Gupta
Beetroot for Sugar : डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट को लेकर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या डायबिटीज में चुकंदर खाना उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। चुकंदर अपने गहरे लाल रंग, पोषक तत्वों और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें नैचुरल शुगर भी होती है। यही वजह है कि कई डायबिटीज मरीज इसे खाने से बचते हैं।
नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. अभिनव कुमार गुप्ता का कहना है कि चुकंदर को पूरी तरह से डायबिटीज की डाइट से बाहर करने की जरूरत नहीं होती। सही मात्रा और संतुलित आहार के साथ इसका सेवन किया जा सकता है।
चुकंदर में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें फाइबर, फोलेट (Vitamin B9), पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइट्रेट्स इत्यादि शामिल होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न कार्यों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
डायटीशियन का कहना है कि चुकंदर में नैचुरल शुगर होती है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) मीडियम रेंज में माना जाता है। साथ ही इसमें फाइबर भी मौजूद होता है, जो शुगर के अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि चुकंदर को आप असीमित मात्रा में खा सकते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने पर ब्लड शुगर पर असर पड़ सकता है। इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।
डायबिटीज में सामान्य तौर पर एक छोटी कटोरी चुकंदर या लगभग 50-100 ग्राम चुकंदर खाना चाहिए। हालांकि, इसकी सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, ब्लड शुगर स्तर, दवाओं और कुल डाइट पर निर्भर करती है।
Disclaimer: डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि इसका सेवन संतुलित आहार के हिस्से के रूप में करना चाहिए और ब्लड शुगर की नियमित निगरानी भी जरूरी है। यदि आपकी शुगर अनियंत्रित रहती है, तो डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेना बेहतर होगा।