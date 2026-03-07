प्रोटीन कॉफी से दिन की शुरुआत करती हैं Sara Tendulkar, डाइटिशियन से जानें क्या ये वाकई हेल्दी है?

Sara Tendulkar Peeti hai Protein Coffee : सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर बताया है कि वो अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन कॉफी पीकर करती हैं।

Sara Tendulkar Start Day with Protein Coffee: क्रिकेट के स्टार सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन कॉफी के साथ करती हैं। हालही में सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके प्रोटीन कॉफी पीने की जानकारी दी है। सारा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में प्रोटीन कॉफी की रेसिपी भी शेयर की है।

सारा तेंदुलकर की प्रोटीन कॉफी की रेसिपी

सारा तेंदुलकर की स्पेशल प्रोटीन कॉफी बनाने के लिए एक ब्लेंडर में 1 स्कूप चॉकलेट प्रोटीन डालें। इसी ब्लेंडर में 1/2 चम्मच कॉफी, 1 चम्मच बिना चीनी वाला कोको पाउडर और थोड़ा से चिया सीड्स मिलाएं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लें। सबसे आखिर में ब्लेंडर में 1/2 कप बादाम मिल्क मिलाएं। आपकी प्रोटीन कॉफी तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा करने के लिए 2 से 3 बर्फ के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं।

प्रोटीन कॉफी क्या होती है?

जयपुर की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि प्रोटीन कॉफी एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक है जिसमें कॉफी और प्रोटीन पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें मौजूद कैफीन शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, जबकि प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। पिछले कुछ सालों में जिम जाने वाले लोगों और फिटनेस फ्रीक प्रेमियों के बीच प्रोटीन कॉफी काफी पापुलर हो गई है। ज्यादातर फिटनेस फ्रीक लोग प्रोटीन कॉफी को जिम वर्कआउट के बाद पीना पसंद करते हैं।

क्या प्रोटीन कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद है?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रांजल कुमत कहती हैं कि पारंपरिक कॉफी के मुकाबले प्रोटीन कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन प्रोटीन कॉफी में भी कैफीन पाया जाता है। इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। एक दिन में 200 ML से ज्यादा प्रोटीन कॉफी का सेवन सेहत के लिहाज से नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कॉफी पीने से आपको नींद न आने की समस्या हो सकती है।

प्रोटीन कॉफी पीने के फायदे

एनर्जी बढ़ाने में मददगार- जैसे की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है। इसलिए सुबह के समय या वर्कआउट से पहले प्रोटीन कॉफी पीने से शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है। वजन घटाने में मददगार- प्रोटीन कॉफी उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटीन कॉफी का प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। इससे वजन कंट्रोल में रहता है। मेटाबॉलिज्म बेहतर करे- प्रोटीन कॉफी में मौजूद कैफीन और प्रोटीन का मिश्रण शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाए- एक्सपर्ट का कहना है कि वर्कआउट से पहले प्रोटीन कॉफी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है। इससे जिम में वर्कआउट और एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ती है।

अगर आप भी सारा तेंदुलकर की तरह हेल्दी कॉफी पीना चाहते हैं को प्रोटीन कॉफी का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन कॉफी पीते वक्त ध्यान दें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही हो। ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कॉफी पीने से आपको ब्लोटिंग, कब्ज और अनिद्र की समस्या हो सकती है। प्रोटीन कॉफी में इस्तेमाल होने वाली किी चीज से अगर आपको एलर्जी है, तो इसका सेवन बिल्कुल न करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।