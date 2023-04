How To Reduce Salt Consumption: अधिक मात्रा में नमक खाने से बढ़ता है स्ट्रोक और हाई BP का रिस्क, कम नमक खाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स

Tips For Controlling Daily Salt Consumption: नमक शरीर के लिए अतिमहत्वपूर्ण मिनरल है। शरीर को हाइड्रेटेडेट रखने के लिए नमक की ज़रुरत पड़ती है। जहां कई नेचुरल फूड्स में भी नमक की थोड़ी-बहुत मात्रा पायी जाती है वहीं, भोजन में ऊपर से मिलाए जाने वाले नमक से इसकी दैनिक ज़रूरत पूरी की जा सकती है। लेकिन, रोजमर्रा की डाइट में खाए जाने वाले कुछ फूड्स में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेटबंद चिप्स और नमकीन, फ्रोजेन फूड्स में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों , हाई ब्लड प्रेशर के अलावा हृदय रोगों और शरीर में सूजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। (Tips For Controlling Daily Salt Consumption in Hindi)

बता दें कि अधिकांश समय लोगों को भोजन करते हुए इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता कि अनजाने में ही ज़रूरत से अधिक मात्रा में नमक का सेवनकर रहे हैं और इसी के चलते उनके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। अपनी रोजमर्रा की डाइट में नमक की मात्रा कम रखने और कम मात्रा में नमक का सेवन करने के लिए थोड़ी सूझबूझ से कुछ आसान-से उपाय अपनाए जा सकते हैं। यहां आप पढ़ सकते हैं इसी तरह के कुछ उपायों के बारे में जो नमक का सेवन कम मात्रा में कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं-

इस तरह कम करें डेली डाइट में नमक की मात्रा (Tips For Controlling Daily Salt Consumption)

डाइट में नमक की मात्रा धीरे-धीरे कम करें। इससे आपको कम नमक वाले भोजन का स्वाद अपनाने में भी सहायता होगी और अधिक नमक खाने की आदत भी धीरे-धीरे छूट जाएगी। (Tips To Reduce Salt Consumption On Daily Basis) नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है और इसीलिए जब नमक कम डाला जाए या बिल्कुल भी नमक ना हो तो भोजन बेस्वाद लगता है। लेकिन, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक के अलावा कई प्रकार की हर्ब्स (herbs) और मसाले (spices) मिलाए जा सकते हैं। भुने हुए जीरे के दानों का पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सेलरी, हरी मर्च, लहसुन या पुदीने के पत्तों(Mint leaves) की चटनी को आप नमक के हेल्दी पर्याय के तौर पर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बाज़ार में मिलने वाले कमर्शियल साल्ट सबटिट्यूट्स (salt substitutes) का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनका सेवन भी शरीर के लिए समान रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है। पैकेटबंद सामान खरीदते समय उनमें लो-सॉल्ट (Low-Salt) या नो-सॉल्ट (No-Salt) वाले ऑप्शन्स चुनें जब भी बाहर खाना खाने जाएं तो बिना नमक वाला भोजन ही ऑर्डर करें और अपनी पसंद के अनुसार ऊपर से थोड़ा-सा नमक मिला लें। अगर भोजन में नमक कम डाल रहे हैं तो ऊपर से नींबू का रस (lemon juice) निचोड़ सकते हैं। इससे, खाने की लज़्ज़त बढेगी और आपको अतिरिक्त नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ार में मिलने वाले पैकेटबंद स्नैक्स जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न और रेडी टू ईट फूड्स जैसे फ्रोजेन पिज्जा, बर्गर और समोसे आदि का सेवन कम करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में बीमारी और डाइट से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे पर अमल करने या स्वास्थ्य-संबंधी किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)