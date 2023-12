Constipation से परेशान अब घंटों टॉयलेट में बैठकर न करें टाइम बर्बाद, इन खास सलाद से मिलेगा कब्ज से छुटकारा

Salad for constipation: कब्ज से परेशान लोगों को अक्सर बार-बार दवाएं लेने की आदत पड़ जाती है, जबकि डाइट में कुछ बदलाव की मदद से ही कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। ये खास सलाद भी कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा।

Fruit and vegetable salad to get rid of constipation: कब्ज की समस्या आजकल काफी नॉर्मल हो चुकी है और यही कारण है कि लोग कब्ज को इग्नोर करने लगे हैं और दवाएं लेकर अपना पेट साफ करने लगे हैं। कुछ दवाएं हैं जो कब्ज पर प्रभावी रूप से काम करती हैं, लेकिन यह भी सच है कि ये दवाएं सिर्फ एक निश्चित समय तक ही काम कर पाती हैं। ऐसा इसलिए यदि आप अपनी डाइट में सुधार नहीं लाते हैं, तो इन दवाओं का असर खत्म होने के बाद कब्ज फिर से शुरु होने लगती है। इसलिए अपने खानपान में ही सुधार लाना जरूरी है। कब्ज से छुटकारा पाने के अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल व सब्जियां शामिल करने की सलाह दी जाती है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बने सलाद के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सेवन करना आपको कब्ज से राहत दिला सकता है।

कब्ज के लिए सलाद

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनी डाइट में खूब फल व सब्जियों के सलाद को शामिल करें। सलाद में ऐसे फल व सब्जियां शामिल करें जो कब्ज को दूर करने में ज्यादा मदद करती हैं। फलों व सब्जियों में खूब मात्रा में फाइबर होने के साथ-साथ ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं, जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं। अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम करने लगती है, तो कब्ज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसलिए सलाद को कब्ज का जड़ से इलाज भी कहा जा सकता है।

किन फलों व सब्जियों से बनाएं सलाद

वैसे तो लगभग सभी प्रकार के फल व सब्जियों में कब्ज दूर करने के गुण पाए जाते हैं, लेकिन सेब, संतरा, पपीता, कीवी, अंगूर व चीकू जैसे फल और खीरा, टमाटर, मटर, ब्रोकली, गोभी, प्याज, मूली और गाजर जैसी सब्जियां कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। अपने सलाद में आप इन सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में इन सब्जियों और फलों से बना मिक्स सलाद काफी कामयाब हो सकता है।

डॉक्टर की सलाह क्यों है जरूरी

वैसे तो कब्ज को सही डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार कब्ज जिद्दी भी हो जाती है जिसका इलाज करने के लिए डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। वहीं कई बार कब्ज किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है और इसलिए इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है।