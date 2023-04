कोविड के बाद महसूस हो रही है थकान और कमजोरी, इन तकलीफों से आराम के लिए रुजुता दिवेकर ने दीं डाइट टिप्स

इन टिप्स की मदद से ना केवल कोविड के बाद होने वाली तकलीफों और थकान से आराम मिलेगा बल्कि, तेजी से रिकवर होने में भी मदद होगी।

Health Tips To Reduce Post Covid Fatigue: कोविड संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने भी लोगों को चेतावनी दे दी है कि लोग सावधानी बरतें और कोरोना संक्रमण से बचने के प्रयास करें। कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों के लिए रिकवरी के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं (post-covid complications) हो सकती हैं जो लॉन्ग कोविड (Long Covid) कहा जाता है। कोविड से उबरने के बाद लोगों को बहुत अधिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है और इसकी वजह से उन्हें रोजमर्रा के काम करने में फोकस करना मुश्किल हो सकता है। पोस्ट-कोविड फटिग या कोविड के बाद की थकान (Post-COVID fatigue) को दूर करने के लिए (Celebrity nutritionist Rujuta Diwekar) ने कुछ डाइट और हेल्थ टिप्स बतायीं। इन टिप्स की मदद से लोगों को ना केवल कोविड के बाद होने वाली तकलीफों और थकान से आराम मिलेगा बल्कि, तेजी से रिकवर होने में भी मदद होगी। (Tips to deal post-covid fatigue in Hindi)

कोविड संक्रमण के बाद की थकान दूर करने के लिए टिप्स (Health Tips To Reduce Post Covid Fatigue In Hindi)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए सेलिब्रिटी डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने कोविड संक्रमण से उबरने के बाद हेल्दी इटिंग की सलाह दीं। ऐसे लोग जिन्हें कोरोना संक्रमण के कारण कमजोरी और थकान महसूस होती है वे अपनी डाइट में इस 5 तरह के नियम फॉलो कर सकते हैं।

नींबू शर्बत पीएं

फूर्ती और एनर्जी के लिए रुजुता दिवेकर ने सबसे पहली जो सलाह दी उसके मुताबिक लोगों को दिन में सबसे पहले नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू का शर्बत बनाते समय उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला सकते हैं। इससे उन्हें एनर्जी मिलेगी और शरीर की इम्यून पॉवर बढ़ सकती है।

हल्का और सुपाच्य भोजन करें

रुजुता दिवेकर ने सलाह दी कि कोविड संक्रमण से जल्द रिकवरी के लिए दोपहर को हल्का और पचने में आसान भोजन करें। रुजुता गर्म दाल-चावल के साथ चम्मचभर घी मिलाकर इसका सेवन करें। इस तरह के भोजन से शक्ति मिलेगी और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काम करने में मदद होगी।

केला खाना है फायदेमंद

भोजन के साथ एक केला खाने की भी सलाह रुजुता दिवेकर ने दी। उन्होंने कहा कि दोपहर में खाना खाने के बाद आधा या एक केला खाने से एनर्जी मिलती है और कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद होने वाली कमजोरी से राहत मिलती है। इसी तरह दिन की शुरूआत केला खाकर करने से शरीर को मिनरल्स और पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं जो रिकवरी में मदद कर सकती हैं।

हल्की एक्सरसाइज करें

सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बाद हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। भारी वर्कआउट करने से लोग जल्दी थक सकते हैं इससे रिकवर होने में दिक्कत हो सकती है।

आराम करें

इन सबके अलावा लोगों को रोजाना 8-9 घंटे की नींद लेने की भी सलाह देती हैं रुजुता दिवेकर और इससे तेजी से रिकवर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरा वीडियो-

