Eating Rice For Beauty: रुजुता दिवेकर ने बताया क्यों हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन के लिए ज़रूरी है चावल का सेवन, पढ़े यहां चावल के ब्यूटी बेनिफिट्स

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशियन रुजुता दिवेकर ने अपनी चावल खाने के हेल्दी फायदों बताए और लोगों को चावल का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

Health And Beauty Benefits Of Eating Rice: चावल एक ऐसा अनाज है जो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन है बल्कि, दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चावल का सेवन ही करता है। समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए चावल दिन के दोनों मुख्य भोजन यानि लंच और डिनर का हिस्सा होता है। वहीं, खीर, पायसम, पॉरिज, पुलाव और बिरयानी जैसी विभिन्न डिशेज़ के तौर पर भी चावल का सेवन किया जाता है। लेकिन, वजन बढ़ने और डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित होने के डर से कई लोग चावल खाने से परहेज करते हैं। लेकिन, क्या सचमुच चावल खाने से नुकसान होता या चावल का सेवन शरीर और स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद ? इस सवाल का जवाब दिया मशहूर डाइटिशियन और सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekat Health And Beauty Tips) ने।

रुजुता दिवेकर ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि कैसे चावल का सेवन शरीर के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशियन ने अपनी इस पोस्ट में चावल खाने के हेल्दी फायदों के बारे में लिखा और लोगों को चावल का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यहां पढ़ें चावल खाने कौन-से हेल्दी कारण गिनाए रुजुता दिवेकर ने। (Health And Beauty Benefits Of Eating Rice In Hindi)

इन वजहों से रुजुता दिवेकर मानती हैं चावल का सेवन ज़रूरी

प्रो-बायोटिक गुणों से भरपूर

चावल एक हेल्दी प्री-बायोटिक (pre-biotic) है। चावल के सेवन से ना केवल पेट भरता है बल्कि आपके शरीर में माइक्रो-बैक्टेरिया का स्तर भी बेहतर बनता है, जो हेल्दी गट (Healthy gut) और हेल्द बॉडी पाने के लिहाज से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चावल से बनी कांजी (kanji) और खीर (kheer) जैसी हेल्दी डिशेज़ पचने में आसान होती हैं इनके सेवन से शरीर का पोषण होता है।

ब्लड शुगर लेवल रहता है कंट्रोल

रुजुता दिवेकर कहती हैं कि डायबिटीज के मरीज भी चावल का सेवन कर सकते हैं और उन्हें ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रखने में सहायता हो सकती है क्योंकि, चावल खाने से रक्त में ग्लूकोज़ धीमी गति से घुलता (steady blood sugar response) है। रुजुता डायबिटीज में दाल, दही, कढ़ी, बीन्स, घी और मीट के साथ चावल के सेवन को फायदेमंद बताती हैं।

हार्मोनल इम्बैलेंस से मिल सकती है राहत

अनिद्रा की परेशानी से पीड़ित लोगों के लिए चावल का सेवन लाभकारी हो सकता है। रुजुता दिवेकर के अनुसार, चावल पचने में आसान होता है इसीलिए, जब इसे डिनर में खाया जाए तो यह सोने से पहले पच जाता है और अच्छी नींद आने से शरीर में हार्मोन्स का स्तर संतुलित होता है। खासकर, बढ़ती उम्र और बढ़ते बच्चों के लिए चावल का सेवन बहुत लाभकारी साबित हो सकता है।

त्वचा बनती है हेल्दी, बढ़ती है हेयर ग्रोथ

स्किन हेल्थ को भी बेहतर बनाता है चावल, यह कहना है रुजुता दिवेकर का। उनके अनुसार, चावल का सेवन करने से चेहरे पर दिखने वाले ओपेन पोर्स (Tips to get rid of enlarged pores) का समस्या से राहत मिलती है। साथ ही यह प्रोलैक्टिन लेवल (high prolactin levels) को भी कम करता है। चावल के सेवन से हेयर ग्रोथ बढ़ती है और बालों की हेल्थ भी बेहतर बन सकती है।

