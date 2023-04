Rujuta Diwekar Healthy Diet Tips: हेल्दी स्किन और खूबसूरत बालों के लिए खाएं अरबी के पत्तों से बनी यह गुजराती डिश, रुजुता दिवेकर ने दी खास सलाह

Rujuta Diwekar Healthy Diet Tips हेल्दी स्किन और खूबसूरत बालों के लिए खाएं अरबी के पत्तों से बना यह गुजराती डिश, रुजुता दिवेकर ने दी खास सलाह

रुजुता ने अपने सोशल मीडिया पेज पर गुजरात और महाराष्ट्र की एक पारम्परिक डिश के बारे में लिखा है जो हेल्दी और फैट-फ्री होने के साथ स्वादिष्ट भी है। इस डिश का नाम है अलू वडी जिसे पात्रा नाम से भी जाना जाता है। (Rujuta Diwekar Healthy Diet Tips)

Rujuta Diwekar Healthy Diet Tips: सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट-डायटीशियन रुजुता दिवेकर अपनी हेल्दी डायटिंग टिप्स और भारतीय फूड्स , फलों, सब्ज़ियों और यहां तक कि भारतीय तरीके से की जाने वाली कूकिंग के साइंटिफिक महत्व को समझाने और उसे अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। इस बार भी रुजुता ने ऐसा ही कुछ किया है। रुजुता ने अपने सोशल मीडिया पेज पर गुजरात और महाराष्ट्र की एक पारम्परिक डिश के बारे में लिखा है जो हेल्दी और फैट-फ्री होने के साथ स्वादिष्ट भी है। इस डिश का नाम है अलू वडी जिसे पात्रा नाम से भी जाना जाता है। (Rujuta Diwekar Healthy Diet Tips in Hindi)

View this post on Instagram A post shared by Rujuta Diwekar (@rujuta.diwekar)

क्या है अलू वडी ?

अलू वडी तस्वीर भी शेयर करते हुए इस पोस्ट के साथ रुजुता ने लिखा कि, 'बहुत-सी खाने-पीने की चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अंग्रेज़ी भाषा में ना तो विवरण उपलब्ध है और ना ही उनका कोई अंग्रेजी नाम ही है। हालांकि, क्षेत्रीय स्तर पर लोग उन खाद्य पदार्थों के कई नाम भी है जिसमें, न्यूटिशन और स्वाद भी भरपूर होता है। साथ ही वे कई तरीकों से आपकी सेहत को भी फायदा पहुंचा सकते हैं।'

अलु वडी या पात्रा एक पारम्परिक नाश्ता है। महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में इसे अरबी की ताज़ी और कोमल पत्तियों में विभिन्न प्रकार के मसाले लपेटकर बनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी अलु वडी तैयार की जाती है। यह व्यंजन भाप में पकाया जाता है इसीलिए यह एक लो-कैलोरी फूड है। (Rujuta Diwekar Healthy Diet Tips)

स्किन और बालों की सेहत सुधरती है

रुजुता दिवेकर ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि अलू वडी खाने से बालों की सेहत सुधरती (Health benefits of Alu Vadi) है और स्किन की हेल्थ में भी सुधार होता है। (Foods for healthy skin and hair)

You may like to read

पुरुषों और महिलाओं की फर्टिलिटी होती है बूस्ट

तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की प्रजनन शक्ति यानि फर्टिलिटी (Fertility) पर भी असर पड़ता है। रुजुता दिवेकर ने बताया कि अलू वडी के सेवन से लोगों की इंफर्टिलिटी की समस्या कम होती है और फर्टिलिटी बढ़ती है। जिससे, मां-बाप बनने की संभावना बढ़ती है।

अरबी के पत्तों के सेवन के ये भी हैं फायदे (Health Benefits Of Colocasia Leaves)