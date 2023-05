बेकार नहीं है बेर के फल, सर्दियों में इनके सेवन के ये 10 बड़े फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने इस कम पॉप्युलर लेकिन पौष्टिक फल के सेवन के फायदे बताएं। (Health benefits of Ber or Jujube in Hindi)

Health benefits of Ber: सर्दियों के मौसम में आनेवाले फल और सब्जियों का सेवन ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है लेकिन, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके फायदों और पोषक तत्वों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और इस वजह से उनके सेवन कम करते हैं। ऐसा ही एक फल है बेर या बोर जिन्हें, जुजुबु फ्रूट भी कहा जाता है। बेर को आमतौर पर कम पौष्टिक माना जाता है और लोग इसके सेवन से इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि बहुत-से लोगों को बेर खाने के बाद उन्हें सर्दी-जुकाम हो जाता है। लेकिन, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने इस कम पॉप्युलर लेकिन पौष्टिक फल के सेवन के फायदे (Health benefits of Ber or Jujube in Hindi) बताएं। आइए जानें बेर खाने के हेल्दी फायदे।

बेर खाने के हेल्दी फायदे (Health benefits of Ber or Jujube)

विटामिन सी का स्रोत

विटामिन सी से भरपूर होने के कारण बेर का सेवन इम्यूनिटी बूस्ट (Immunity boosting foods) हो सकती है। बेर खाने से विटामिन सी की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। रुजुता दिवेकर(Rujuta Diwekar) के अनुसार संतरे से अधिक विटामिन सी (Vitamin C Rich Foods) बेर में पाया जाता है और इसीलिए इसे खाना हेल्थ के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है।

बालों की समस्याओं से राहत

डैंड्रफ यानि रूसी की समस्या दूर करने में बेर का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। (Foods that helps to get rid of dandruff )

स्किन बनती है हेल्दी

बेर का सेवन करने से स्किन हेल्दी बन सकती है और चेहरे पर ग्लो (foods for glowing skin) आता है।

इम्यूनिटी होती है बूस्ट

जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती हैं और जो बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए रुजुता दिवेकर बेर खाने की सलाह देती हैं। (foods for kids who fall sick often)

ये भी हैं बेर खाने के स्वास्थ्य लाभ

बेर का सेवन कच्चा या पकने के बाद भी किया जाता है। इसी तरह बेर सूखने के बाद भी कई तरीकों से डाइट में शामिल की जा सकती है। इन नन्हें-नन्हें फलों में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाए जाते हैं। इसी तरह बेर में आयरन, पोटैशियम और कैल्शियम की मात्रा भी काफी अधिक होती है।

विभिन्न स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि बेर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वेट लॉस में मददगारहो सकता है। इसमें, पाया जाने वाला डाइटरी फाइबर वेट लॉस और अच्छे डाइजेशन के लिए लाभकारी है। इससे,कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की परेशानी कम होती है।

लीवर की हेल्थ सुधारने में भी बेर का सेवन अच्छा माना जाता है।

कैल्शियम भरपूर होने के कारण यह दांतों और हड्ड‍ियों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है।

बेर खाने से तनाव कम होता है और नींद से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

अनिद्रा और कई बीमारियों को दूर करता है।

