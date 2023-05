Custard Apple Myths And Facts: सीताफल या शरीफे से जुड़े इन मिथकों पर लोग कर लेते हैं आसानी से विश्वास, रुजुता दिवेकर से जानें इनका सच

सेलिब्रिटी डाइटिशन और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर सीताफल से जुड़े मिथकों से जुड़ी सच्चाई भी लोगों को बतायी। (Custard Apple Myths And Facts)

Custard Apple Myths And Facts: सीताफल एक ऐसा फल है जिसकी आवक का इंतज़ार कई लोग सालभर करते हैं। इस फल का मीठा स्वाद और इसका क्रीमी टेक्स्चर लोगों को खूब भाता है। कस्टर्ड एप्पल, शरीफा या सीताफल के नाम से पहचाना जाने वाला यह फल आइसक्रीम से लेकर कस्टर्ड और मिठाइयों में भी इस्तेमाल की जाती है और लोग इसके स्वाद का लुत्फ लेते हैं। लेकिन, वहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सीताफल के सेवन से परहेज करते हैं और इसकी वजह है इस मीठे फल के बारे में प्रचलित कुछ बातें। (Myths About Custard Apple In Hindi)

सीताफल खाने से जुड़े मिथक- कितने सही कितने ग़लत ? (Myths Related To Custard Apple)

मीठा होने के कारण डायबिटीज के मरीजों को सीताफल (Eating Custard Apple In Diabetes) खाने से डर लगता है वहीं, महिलाओं को भी कुछ वजहों से सीताफल के सेवन से परहेज करने की सलाह बहुत-से लोग देते हैं। हाल ही में सेलिब्रिटी डाइटिशन और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) ने सीताफल या शरीफा से जुड़े इन मिथकों के बारे में बात की। अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने इस टॉपिक के बारे में लोगों को गाइड किया कि किन लोगों के लिए सीताफल का सेवन नुकसानदायक है और किनके लिए लाभदायक। साथ ही उन्होंने सीताफल से जुड़े मिथकों से जुड़ी सच्चाई भी लोगों को बतायी। आइए जानें क्या कहा रुजुता दिवेकर ने। (Rujuta Diwekar Explains Myths And Facts Related To Custard Apple)

क्या डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए सीताफल ?

चूंकि, सीताफल एक मीठा फल है इसीलिए, डायबिटीज (Diabetes) में लोग इसके सेवन को नुकसानदायक मान बैठते हैं। लेकिन, रुजुता दिवेकर कहती हैं कि सीताफल या शरीफा एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है। इसीलिए, इसका सीमित मात्रा में सेवन किया जा सकता है और सीताफल डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी ही साबित होता है।

सीताफल खाने से बढ़ता है मोटापा ?

रुजुता दिवेकर का कहना है कि, सीताफल या शरीफा खाने से मोटापा (Obesity) नहीं बढ़ता बल्कि यह शरीर की सूजन को कम करता है। इस मीठे फल में शरीर के लिए फायदेमंद तत्व जैसे विटामिन बी कॉम्पलेक्स और विटामिन बी-6 होते हैं। जो शरीर का नरिशमेंट करते हैं और वेट मैनेजमेंट भी सहायता करते हैं। (Custard Apple For Weight Loss)

हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदायक है सीताफल

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, दिल के मरीजों (Heart Patients) के लिए सीताफल का सेवन फायदेमंद ही साबित होता है क्योंकि, इसमें मिनरल्स की मात्रा काफी अधिक है। इसके साथ ही मैगनीज़ और विटामिन सी (Vitamin C) होते हैं। ये सभी तत्व हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। (Custard Apple For Heart Patients)

क्या सीताफल खाने से PCOD के मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किल ?

पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पीसीओडी (Polycystic Ovarian Disease) से पीड़ित महिलाओं में कमज़ोरी (wekaness) और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं (Symptoms of PCOD) होती हैं। रुजुता दिवेकर कहती हैं कि सीताफल में मौजूद आयरन इन तकलीफों से आराम दिला सकता है। (Rujuta Diwekar diet tips for women suffering from Polycystic Ovarian Disease)

