स्प्राउट्स खाने का सही तरीका क्या है? जिससे मिलेगा सेहत को पूरा लाभ

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Sprouts Benefits in Hindi: जब भी हेल्दी डाइट की बात आती है तो सबसे पहले स्प्राउट्स का नाम याद आता है। आजकल ज्यादातर लोग हेल्दी रहने के लिए स्प्राउट्स का खूब सेवन कर रहे हैं। स्प्राउट्स में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज को सुपरफूड माना जाता है। लेकिन, स्प्राउट्स में मौजूद पोषक तत्वों का फायदा तभी मिल पाता है, जब इनका सेवन सही तरीके से किया जाता है। अगर स्प्राउट्स को गलत तरीके से खाया जाता है, तो इससे गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि स्प्राउट्स को कैसे खाना चाहिए, ताकि शरीर को इससे मिलने वाले सभी लाभ आसानी से मिल सके। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं स्प्राउट्स खाने का सही तरीका(Sprouts Khane ka Sahi Tarika)-
आप स्प्राउट्स कई तरीकों से खा सकते हैं। लेकिन, इसके फायदे तभी मिलते हैं, जब आप इसे सही तरीके से खाते हैं।
सुबह नाश्ते में स्प्राउट्स खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह स्प्राउट्स खाएंगे, तो इससे शरीर इन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। सुबह मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है, इससे शरीर स्प्राउट्स में मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है और शरीर को स्प्राउट्स से सारे लाभ मिल जाते हैं। अगर आपके स्प्राउट्स खाना हाल ही में शुरू किया है, तो इसकी मात्रा कम रखें और धीरे-धीरे बढ़ाएं।
स्प्राउट्स बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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