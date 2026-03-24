स्प्राउट्स खाने का सही तरीका क्या है? जिससे मिलेगा सेहत को पूरा लाभ

Sprouts: स्प्राउट्स बेहद फायदेमंद होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इनका सेवन करते हैं। लेकिन, स्प्राउट्स को सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है।

स्प्राउट्स

Sprouts Benefits in Hindi: जब भी हेल्दी डाइट की बात आती है तो सबसे पहले स्प्राउट्स का नाम याद आता है। आजकल ज्यादातर लोग हेल्दी रहने के लिए स्प्राउट्स का खूब सेवन कर रहे हैं। स्प्राउट्स में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज को सुपरफूड माना जाता है। लेकिन, स्प्राउट्स में मौजूद पोषक तत्वों का फायदा तभी मिल पाता है, जब इनका सेवन सही तरीके से किया जाता है। अगर स्प्राउट्स को गलत तरीके से खाया जाता है, तो इससे गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि स्प्राउट्स को कैसे खाना चाहिए, ताकि शरीर को इससे मिलने वाले सभी लाभ आसानी से मिल सके। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं स्प्राउट्स खाने का सही तरीका(Sprouts Khane ka Sahi Tarika)-

स्प्राउट्स खाने का सही तरीका क्या है?

आप स्प्राउट्स कई तरीकों से खा सकते हैं। लेकिन, इसके फायदे तभी मिलते हैं, जब आप इसे सही तरीके से खाते हैं।

कई लोग कच्चे स्प्राउट्स खा लेते हैं। जबकि, कच्चे स्प्राउट्स को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको हमेशा स्प्राउट्स को स्टीम करके या उबालकर खाना चाहिए।

को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको हमेशा स्प्राउट्स को स्टीम करके या उबालकर खाना चाहिए। स्प्राउट्स में सब्जियां जरूर मिलानी चाहिए, इससे यह ज्यादा हेल्दी बन जाता है। आप स्प्राउट्स में प्याज, खीरा, टमाटर और हरा धनिया मिलाकर खाएं। इससे स्प्राउट्स का स्वाद बढ़ेगा और सभी पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे।

स्प्राउट्स में कभी भी ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसमें काला नमक, हरी मिर्च मिलाकर खा सकते हैं। इससे स्प्राउट्स का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।

स्प्राउट्स खाने के फायदे क्या हैं?

स्प्राउट्स में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। फाइबर पाचन-तंत्र के लिए जरूरी होता है। स्प्राउट्स खाने से पाचन संबंधी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। लेकिन, अगर आपको पहले से ही कब्ज या गैस की दिक्कत है तो स्प्राउट्स खाने से बचना चाहिए।

स्प्राउट्स में कैलोरी कम होती है। अगर आप स्प्राउट्स खाएंगे तो इससे वजन कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। स्प्राउट्स खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, इससे ओवरइटिंग से बचाव होता है।

स्प्राउट्स खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनती है। स्प्राटउ्स विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स होते हैं, जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।

अगर आप नियमित रूप से स्प्राउट्स का सेवन करेंगे, तो इससे त्वचा और बालों को भी लाभ मिलेगा।

स्प्राउट्स हार्ट हेल्थ के लिए भी लाभकारी होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में बना रहता है।

स्प्राउट्स खाने का सही समय क्या होता है?

सुबह नाश्ते में स्प्राउट्स खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह स्प्राउट्स खाएंगे, तो इससे शरीर इन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। सुबह मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है, इससे शरीर स्प्राउट्स में मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है और शरीर को स्प्राउट्स से सारे लाभ मिल जाते हैं। अगर आपके स्प्राउट्स खाना हाल ही में शुरू किया है, तो इसकी मात्रा कम रखें और धीरे-धीरे बढ़ाएं।

स्प्राउट्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें

स्प्राउट्स बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

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दाल या अनाज को अच्छी तरह धोकर ही भिगोएं।

अगर आप स्प्राउट्स बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखें कि कपड़ा साफ हो।

जब दाल या अनाज अंकुरित हो जाए तो इन्हें फ्रिज में रखें। इससे स्प्राउट्स खराब नहीं होंगे।

Highlights:

स्प्राउट्स सेहत के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं।

कच्चे स्प्राउट्स भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।

स्प्राउट्स को पूरा हाइजीन फॉलो करके बनाना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।