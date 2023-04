अंडा खाकर भी होता है वेट लॉस, जानें वजन कम करने के लिए किस तरह करना चाहिए अंडे का सेवन

वेट लॉस जैसे मकसद से अंडे का सेवन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है जैसे, कितनी मात्रा में अंडे का सेवन करना चाहिए और इसे किस तरह पकाकर खाया जा सकता है।

How to eat egg for Weight Loss:अंडा एक न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड है और इसके सेवन से शरीर को कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है और इसमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण मिनरल्स और विटामिंस के अलावा सेलेनियन (selenium) औक कोलीन ( choline) जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। वहीं, अंडे एक लो-कैलोरी फूड भी हैं इसीलिए, वेट लॉस की डाइट फॉलो कर रहे लोगों के लिए अंडे का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे खाना इसके पोषक तत्वों का लाभ पाने का एक अच्छा तरीका। नाश्ते में शरीर का नरीशमेंट होता है और दिनभर के लिए खुद को एनर्जेटिक रखने में भी मदद होती है।

अंडा खाने के अलग-अलग तरीके हैं और लोग अपनी पसंद के अनुसार अंडे का सेवन करते हैं। हालांकि, जब आप किसी खास बीमारी से राहत पाने के लिए या वेट लॉस जैसे मकसद से अंडे का सेवन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है जैसे, कितनी मात्रा में अंडे का सेवन करना चाहिए और इसे किस तरह पकाकर खाया जा सकता है। यहां जानते हैं कि वेट लॉस के लिए अंडे के सेवन का सही तरीका क्या है। (Right Way of eating egg for Weight Loss In Hindi.)

वजन कम करने के लिए अंडा किस तरह खाना चाहिए ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर हेल्दी फूड के सेवन का एक सही तरीका है और अंडे के साथ भी ऐसा ही है। अंडा खाने से शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट घटाने में मदद होती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बॉाइल्ड अंडा या उबले अंडे का सेवन अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह केवल एग व्हाइट या अंडे का सफेद भाग खाने की भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा ये तरीके भी आजमाएं जा सकते हैं

ब्लैक पेपर पाउडर के साथ खाए अंडा होगा वेट लॉस

काली मिर्च एक गर्म तासीर का मसाला है जो मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। उबले हुए अंडों पर ऊपर से काली मिर्च पाउडर छिड़ककर उनका सेवन किया जा सकता है। इसी तरह अंडों से ऑमलेट बनाते समय भी काली मिर्च पाउडर छिड़ककर खा सकते हैं। यह फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।