सर्दियों में कब खाना चाहिए फल, जानें किस समय फल खाना हो सकता है हानिकारक

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में किस समय फल खाने चाहिए? या किस समय कौन-सा फल खाने से फायदा होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं फल खाने से जुड़े ये सभी जरूरी नियम।

Right time of eating fruits: फल हर किसी की डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और डाइटिशियन्स द्वारा भी लोगों को हर मौसम मे फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। फलों में पाए जाने वाले अलग-अलग पोषक तत्वों की मदद से हमारे शरीर को पोषण मिलता है और हमारी रोग-प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह फल खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट और गट को भी काम करने में मदद होती है। खैर इन सब फायदों के बारे में आपने जरूर सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में किस समय फल खाने चाहिए? या किस समय कौन-सा फल खाने से फायदा होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं फल खाने से जुड़े ये सभी जरूरी नियम। (Most important rules of eating fruits in Hindi.)

दिन में फल खाने का सही समय क्या है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार सूर्यास्त होने या शाम से पहले फल खा लेना बेहतर होता है। दिन मे फल खाने से बॉडी क्लॉक के हिसाब से फल को पचाने में मदद होती है। इसीलिए आपका डाइजेशन ठीक रहता है और दिन में शरीर पोषक तत्वों का अवशोषण भी सही तरीके से करता है।

क्या खाली पेट फल खाना है सही?

सुबह खाली पेट फल खाने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। फल खाने से पेट में गैस, एसिडिटी(खट्टे फल खाने से) और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने का खतरा होता है। लेकिन अगर आप सुबह फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो पहले प्रोटीन और फैट से भरपूर हेल्दी नाश्ता करें और उसके कुछ समय बाद फल खाएं। सुबह नाश्ते के 2-3 घंटे बाद फल खाना सबसे अच्छा माना जाता है।

भोजन के बाद फल खाने से बचें

कुछ लोग भारी-भरकम खाना खाने के बाद मीठे फल खा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाने के बाद फल खाने से शरीर में फैट जमा होने लगता है जिससे मोटापा बढ़ सकता है।

रोजाना कब और कितना फल खाना चाहिए?

सही पोषण के लिए दिनभर में कम से कम एक फल जरूर खाएं और 2-3 बार खा सकें तो बेहतर है। फल खाते समय इन बातों का ध्यान रखें-

सुबह एनर्जी की जरूरत अधिक होती है। ऐसे में केला, चीकू, सीताफल और बेरीज का सेवन फायदेमंद हो सकता है। दोपहर में आप तरबूज, सेब और नाशपाती जैसे फल खा सकते हैं। रात में तरबूज और ककड़ी जैसे फलों का सेवन करने से बचें। इससे पेट फूलने की समस्या होती है। रात में खा खाना खाने के कुछ समय बाद सीताफल, चेरी या कीवि फ्रूट खाए जा सकते हैं। ये मन को रिलैक्स करते हैं आपको अच्छी नींद सोने में मदद करते हैं।