सुबह उठने के कितनी देर बाद पीनी चाहिए चाय या कॉफी कि शरीर को न हो नुकसान, जानें क्या है सही समय

Tea and coffee time in morning: कुछ लोग चाय व कॉफी के इतने शौकीन होते हैं, कि उन्हें सुबह उठते ही चाय पीना अच्छा लगता है। चलिए जानते हैं सुबह के समय चाय या कॉफी पीने का सही समय क्या है।

What is right time to drink tea and coffee: भारत में चाय बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय ड्रिंक है और बड़ी संख्या में लोग इसे दिन में कई बार पीते हैं। सर्दियों में तो चाय पीना लगभग हर किसी को ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ भारतीय चाय के इतने शौकीन हैं कि मई-जून जैसे गर्मियों के महीने में भी चाय पीना नहीं छोड़ते हैं। गर्मियां हो या सर्दियां कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से ही करते हैं। जबकि कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट से पहले भी दो से तीन बार चाय पी जाते हैं। हालांकि, चाय या कॉफी में काफी ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं होता है। यदि आपको भी रोजाना सुबह उठकर चाय पीने की आदत है, तो आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए। इस लेख में हम सुबह चाय पीने के सही समय के बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं सुबह किस समय चाय पीनी चाहिए। Drinking tea or coffee in the morning is healthy or not?

सुबह के समय चाय कितनी हेल्दी

सुबह के समय चाय पीना हेल्दी नहीं माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि खाली पेट चाय का सेवन करना आपके पाचन से लेकर कई अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को सुबह के समय ही चाय या कॉफी पीने की आदत होती है और उनके लिए यह आदत बदलना थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन सुबह भी अगर सही समय पर चाय पी जाए तो यह सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है।

सुबह चाय-कॉफी पीने का सही समय

सुबह के समय चाय पीना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप सही समय पर चाय पीते हैं, तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो एसिडिटी से लेकर पाचन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप सुबह उठने के 1 या 2 घंटे बाद ही चाय पीते हैं, तो यह आपकी शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है।

खाने खाने के बाद चाय पीना

अगर आपको चाय या कॉफी पीना पसंद है और आप चाहते हैं कि चाय आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा पाए तो खाना खाने के बाद चाय पीना भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दरअसल, चाय आपके पेट को ज्यादा नुकसान खाली पेट ही पहुंचाती है। ऐसे में खाना खाने के 1 घंटे बाद चाय पीना अच्छा विकल्प हो सकता है।

चाय के साथ लें बिस्किट

अगर आपका चाय पीने का मन है और आपने खाली पेट हैं, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है। आप चाय के साथ दो से तीन बिस्किट ले सकते हैं। चाय के साथ बिस्किट लेना खाली पेट चाय पीने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चाय या कॉफी के साथ बिस्किट या रस्क न सिर्फ आपके स्वाद को बढ़ाएंगे साथ ही आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव कम पड़ेगा।

हालांकि, यह भी जरूरी है कि आप चाय या कॉफी दिन में सिर्फ एक या दो कप ही पिएं। वही सर्दियों में दिनभर में तीन कप या चार कप चाय-कॉफी पी जा सकती है। साथ ही चाय या कॉफी का सेवन सिर्फ सुबह से शाम को 4 बजे तक ही किया जाना चाहिए और इसके बाद सेवन करना आपकी नींद के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

