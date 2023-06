ओवन में कभी ना गर्म करें खाने-पीने की ये 3 चीजें, शरीर घिर जाएगा बीमारियों से

क्या आप जानते हैं कि ओवन में खाने-पीने की कुछ चीजों को गर्म करने से स्वास्थ्य को नुकसान (Reheating food danger)भी हो सकता है।

Foods you should not reheat in oven: माइक्रोवेव और ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज ज्यादतर घरों में किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओवन में खाना पकाना कामाकाजी लोगों को अधिक सुविधाजनक और कम झंझटभरा महसूस होता है। माइक्रोवेव और ओवन (Oven) की खासियत भी यही है कि इनमें बिना अधिक झंझट के कुछ ही मिनटों में खाना बनकर तैयार हो जाता है और लोग कम तेल या कम बटर के साथ भी आसानी से अपना भोजन ओवन में पका सकते हैं। वहीं, ठंडी हो चुकी चाय-कॉफी (reheating tea coffee in oven) से लेकर फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना गर्म करने के काम भी ओवन में किए जाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ओवन में खाने-पीने की कुछ चीजों को गर्म करने से स्वास्थ्य को नुकसान (Reheating food danger) भी हो सकता है। दरअसल, बार-बार गर्म करने से खाने में बैक्टेरिया (bacteria) और टॉक्सिंस (toxins) की मात्रा बढ़ जाती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक (side effects of reheating foods) साबित हो सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में जो ओवन में गर्म नहीं करनी चाहिए। (Foods you should never reheat in oven in Hindi)

चावलों को ओवन में गर्म करने से होती हैं ये समस्याएं (side effects of reheating foods in oven)

आमतौर पर लोग रात का बचा खाना फ्रिज में रखते हैं और अगले दिन उसे गर्म करके खाते-खिलाते (reheating leftover foods) हैं। विशेषकर बचे हुए चावलों से ओवन में फ्राइड राइस या वेजिटेबल पुलाव बनाया जाता है। ठंडे चावलों को ओवन में दोबारा गर्म करने से उनमें कई तरह के केमिकल्स उत्पन्न हो सकते हैं और इन चावलों को खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

​अंडे गर्म करना नहीं है हेल्दी ( why reheating eggs in oven bad for health)

पके हुए या उबाले हुए अंडों (eggs) को ओवन में दोबारा गर्म करने से वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोबारा गर्म करने से अंडों में बैक्टेरिया पनप सकते हैं। इस तरह से दोबारा पकाया गया या गर्म करने के बाद अंडे का सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक साबित होता है। (health hazards of reheating egg in oven)

आलू गर्म करने से हो सकती है फूड पॉइजनिंग (reheating potatoes can cause food poisoning)

कुछ घरों में समय बचाने के लिए उबले हुए आलू फ्रिज में स्टोर करने (storing boiled potatoes in fridge) का काम किया जाता हैऔर जरूरत के अनुसार, उन्हें फ्रिज से निकालकर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पहले से पकाए गए आलूू को ओवन में गर्म करने से इसके स्वाद और पोषक तत्वों में बदलाव आता है। दरअसल, आलू को गर्म करने से उसमें सी. बोटुलिनम (Clostridium botulinum) नाम के बैक्टेरिया पनपने लगते हैं। ये बैक्टेरिया फूड पॉइजनिंग का खतरा (bacteria causing food poisoning) बढ़ाते हैं और इससे डायरिया, उल्टी और पेट में गैस बनने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

