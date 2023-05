सर्दियों में महिलाएं जरूर खाएं ये 5 कच्ची सब्जियां, जानें महिलाओं के लिए कच्ची सब्जियों के फायदे

Diet for women: सर्दियों में महिलाओं को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसी खास कच्ची सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं, जो उन्हें सर्दियों में मदद करेंगी।

Vegetables for women's health: सर्दियों का मौसम हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि आपको तपती गर्मी के मौसम से राहत मिलती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में लोगों के जल्दी बीमार पड़ने का खतरा भी रहता है। महिलाओं को अक्सर सर्दियों के मौसम में अलग-अलग परेशानियों से जूझना पड़ता है, जो अक्सर सही डाइट न ले पाने के कारण होता है। देखा गया है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में लोग ज्यादा सलाद खाते हैं और सर्दियों में स्वास्थ्य बिगड़ने के पीछे एक यह कारण भी हो सकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सर्दियों में भी कुछ कच्ची सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही डाइट के बारे में बताने वाले हैं (raw vegetables to eat in winter)

1. चुकंदर

चुकंदर को सर्दियों की सबसे ज्यादा हेल्दी सब्जियों में से एक माना जाता है। महिलाओं में हार्मोन से जुड़ी समस्याओं के लिए चुकंदर का सेवन करना काफी अच्छा रहता है। चुकंदर को सलाद के रूप में लिया जा सकता है या फिर इसका जूस निकालकर पिया जा सकता है। साथ ही चुकंदर आयरन से भरपूर होता है, जो पीरियड्स के दिनों में महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

2. मूली

सर्दियों में सलाद के रूप में मूली का सेवन एक अच्छा ऑप्शन है। पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं की फर्टिलिटी के लिए भी मूली बेहद फायदेमंद मानी जाती है। महिलाओं को नाश्ते या फिर दोपहर के भोजन के साथ मूली का सेवन जरूर करना चाहिए।

3. गाजर

गाजर को सर्दियों का तोहफा माना जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और अन्य कई खास तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। खासतौर पर वर्किंग वुमन को सर्दियों में गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। गाजर को भी सलाद के रूप में या फिर उसका जूस पिया जा सकता है।

4. पालक

पालक हरी सब्जी होने के साथ-साथ आयरन और फोलेट जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से भरपूर भी होती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए पालक को एक सुपरफूड बताया गया है, क्योंकि इसमें मौजूद फोलेट और यानी विटामिन बी गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में मदद करता है।

5. ब्रोकोली

ब्रोकोली सर्दियों की कोई खास सब्जी नहीं है, लेकिन इसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। सर्दियों में महिलाएं ब्रोकली को सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। जिससे उन्हें पाचन से लेकर अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है।

इस बात का रखें ध्यान

हालांकि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ लोगों को कच्ची सब्जियां पचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। खासतौर पर जिन लोगों की पाचन प्रणाली कमजोर है या उन्हें पेट से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, उन्हें कच्ची सब्जियां खाने से पेट में दर्द, गैस बनना या खट्टी डकार आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई समस्या है, तो आप कच्ची सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले सकते हैं।

