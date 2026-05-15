कच्चा या पका हुआ आम: कौन-सा आम होता है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

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Written By: Anju Rawat | Published : May 15, 2026 10:12 AM IST
Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja
गर्मी का मौसम आते ही आम का जिक्र हर घर में होने लगता है। आम फलों का राजा है और यह ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल है। बच्चे, युवा हों या बुजुर्ग, हर कोई गर्मी के मौसम में आम खाना पसंद करता है। कोई कच्चे आम से बनी खट्टी-मीठी चटनी पसंद करता है, तो कोई पके हुए आम खाता है। लेकिन, कच्चे या पके हुए आम में से सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होता है? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-
कच्चा आम स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। गर्मियों के लिए कच्चे आम को बेहद फायदेमंद माना जाता है। कच्चे आम को उबालकर या आम पन्ना बनाकर लिया जाता है। इसलिए इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। कच्चा आम खाने से लू यानी हीटस्ट्रोक से बचाव होता है। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए आम पन्ना जैसे पेय बेहद लाभकारी होते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और पाचन-तंत्र भी मजबूत बनता है। कच्चा आम खाने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कच्चा आम लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है।
पका हुआ आम मीठा और बेहद स्वादिष्ट होता है। इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पके हुए आम में नेचुरल शुगर होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसे खाने से शरीर की थकान और कमजोरी दूर होती है। पका हुआ आम खाने से वजन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। यह आंखों के लिए फायदेमंद होता है और हार्ट हेल्थ में भी सुधार करता है।
आपको बता दें कि कच्चा और पका आम दोनों ही हेल्दी होते हैं। लेकिन, इनके फायदे अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे-
आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा आम खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।
Disclaimer: अगर आप भी कच्चे या पके हुए आम में कंफ्यूज हैं, तो अब इसे छोड़ दें। आप दोनों तरह के आम खा सकते हैं। जो आम आपको ज्यादा पसंद हो, उसका सेवन कर सकते हैं। दोनों तरह के आम में अलग-अलग पोषक तत्व होते हैं। लेकिन, thehealthsite.com इस दावे के लिए जिम्मेदार नहीं है।