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कच्चा या पका हुआ आम: कौन-सा आम होता है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Mango for Summer: गर्मी के मौसम में आम का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, आपको कच्चे या पके हुए आम में से कौन-सा आम खाना चाहिए। आइए, जानते हैं-

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Written By: Anju Rawat | Published : May 15, 2026 10:12 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

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mango for summer

गर्मी का मौसम आते ही आम का जिक्र हर घर में होने लगता है। आम फलों का राजा है और यह ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल है। बच्चे, युवा हों या बुजुर्ग, हर कोई गर्मी के मौसम में आम खाना पसंद करता है। कोई कच्चे आम से बनी खट्टी-मीठी चटनी पसंद करता है, तो कोई पके हुए आम खाता है। लेकिन, कच्चे या पके हुए आम में से सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होता है? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-

कच्चा आम खाने के फायदे

कच्चा आम स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। गर्मियों के लिए कच्चे आम को बेहद फायदेमंद माना जाता है। कच्चे आम को उबालकर या आम पन्ना बनाकर लिया जाता है। इसलिए इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। कच्चा आम खाने से लू यानी हीटस्ट्रोक से बचाव होता है। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए आम पन्ना जैसे पेय बेहद लाभकारी होते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और पाचन-तंत्र भी मजबूत बनता है। कच्चा आम खाने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कच्चा आम लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है।

पका हुआ आम खाने के फायदे

पका हुआ आम मीठा और बेहद स्वादिष्ट होता है। इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पके हुए आम में नेचुरल शुगर होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसे खाने से शरीर की थकान और कमजोरी दूर होती है। पका हुआ आम खाने से वजन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। यह आंखों के लिए फायदेमंद होता है और हार्ट हेल्थ में भी सुधार करता है।

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कच्चा या पका हुआ आम: कौन-सा है ज्यादा फायदेमंद?

आपको बता दें कि कच्चा और पका आम दोनों ही हेल्दी होते हैं। लेकिन, इनके फायदे अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे-

  • कच्चा आम शरीर को ठंडा रखता है और पाचन को सुधारता है।
  • पका आम शरीर को ताकत और पोषण देता है।
  • कच्चे आम में विटामिन सी ज्यादा होता है।
  • पके आम में विटामिन ए और शुगर ज्यादा होती है।

इन बातों का रखें ध्यान

आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा आम खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

  • ज्यादा आम खाने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
  • ज्यादा मात्रा में पका हुआ आम खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है।
  • पके हुए आम को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। इससे आम की तासीर थोड़ी सामान्य हो जाती है।

Highlights:

  • आप कच्चे या पके हुए आम, किसी का भी सेवन कर सकते हैं।
  • दोनों ही आम पोषक तत्व से भरपूर और फायदेमंद होते हैं।
  • पके हुए आम को खाने से पहले कुछ देर भिगोकर जरूर रखना चाहिए।

Disclaimer: अगर आप भी कच्चे या पके हुए आम में कंफ्यूज हैं, तो अब इसे छोड़ दें। आप दोनों तरह के आम खा सकते हैं। जो आम आपको ज्यादा पसंद हो, उसका सेवन कर सकते हैं। दोनों तरह के आम में अलग-अलग पोषक तत्व होते हैं। लेकिन, thehealthsite.com इस दावे के लिए जिम्मेदार नहीं है।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More