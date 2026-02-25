रमजान में रोजा रख रहे लिवर के मरीज? छोटी-छोटी लापरवाही कर सकती हैं लिवर को खराब

Liver Health Tips in Ramadan: लिवर के मरीजों के लिए रोजे के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियां लिवर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है।

Ramadan Roza Mistakes That Can Affect Liver Health: अल्लाह की इबादत करने वाले हर शख्स के लिए रमजान में रोजे रखना एक खुशकिस्मती का मौका है और जो सब्र और परहेजगारी के कुछ जरूरी उसूल सिखाता है। लेकिन रोजे रखने के साथ-साथ सेहत का खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर उन लोगों को लिए जिनकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है या पहले से ही उन्हें कोई बीमारी है। अब लिवर के मरीजों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि रमजान में रोजे के दौरान लिवर का ठीक होना बहुत जूररी है। लिवर हमारे जिस्म का एक बेहद अहम हिस्सा है और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जैसे जरूरी काम करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप रमजान में रोजे रख रहे हैं और आपको पहले से ही लिवर की कोई बीमारी है या लिवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रमजान के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना है, ताकि रोजे रखने के दौरान आपके कमजोर लिवर पर ज्यादा असर न पड़े और इस लेख में हम इसी बारे में कुछ खास जानकारियां लेंगे।

जरूरत के मुताबिक पानी न पीना

रमजान के रोजे के दौरान सहरी और इफ्तार का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप अपनी सेहत को सही रखने के लिए उसे वे सभी जरूरी न्यूट्रिशन दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। लोग कई बार खाने की चीजों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पीने की चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि रोजे के दौरान शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है और खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही लिवर से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है।

मिठास वाली चीजें ज्यादा खाना या पीना

रमजान रोजे रखने के दौरान सहरी और इफ्तार में लोग खाने व पीने की मीठी चीजों को बहुत पसंद करते हैं। मिठाइयां व मशरूब ये सभी चीजें लिवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं की चीनी यानी रिफाइन्ड शुगर लिवर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। खासतौर पर अगर कोई लिवर का मरीज रमजान में रोजे रख रहा है और मीठी चीज खाता है या पीता है तो उसके लिवर पर उल्टा असर पड़ सकता है।

सहरी और इफ्तार में ज्यादा तली-भुनी चीजें

रमजान के रोजे में सहरी और इफ्तार का समय बेहद जरूरी होता है और इस दौरान ऐसी चीजें खानी व पीनी चाहिए जो आपकी सेहत को फायदा दें। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग तली-भुनी चीजें खाना पसंद करते हैं। वहीं फ्राइड व डीप फ्राइड फूड में अनहेल्दी फैट और अन्य कई ऐसी चीजें होती हैं जो लिवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अगर पहले से ही लिवर कमजोर है या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, तो इन चीजों का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

सोने से जुड़ी गलत आदतें डालना

आप रोजाना कितनी व कैसी नींद ले रहे हैं और किस समय सोते व उठते हैं, इसका असर भी लिवर पर पड़ता है। इफ्तार में खाना खाने के तुरंत बाद सोना लिवर को नुकसान पहुंचाता है। रात को नींद पूरी न करना, सुबह देरी से उठना या फिर दिन में सोने की आदत इन सभी चीजों से लाइफस्टाइल खराब होता है और लिवर पर भी असर पड़ता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।