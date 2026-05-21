बार-बार थकान व कमजोरी का कारण हो सकती है प्रोटीन की कमी, जानें कैसे बढ़ाए Protein Intake

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 21, 2026 8:05 AM IST
Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat
सुबह उठते ही तो मुझको चक्कर आने लगते हैं। उठने के बाद जैसे- तैसे घर का काम निपटा लेती हूं और इसके बाद मुझको ऐसा लगता है कि पूरा शरीर फिर से थक गया है। इतना ही नहीं काम करने के दौरान कई बार मुझको शारीरिक कमजोरी भी महसूस होती हैं। ये कहानी है रिचा की। रिचा अपना सुबह का नाश्ता, लंच और रात का खाना बिल्कुल सही तरीके से खाती थी, लेकिन इसके बावजूद अक्सर उन्हें थकान व कमजोरी महसूस होती थी। रिचा की तरह ही भारत में ज्यादातर महिलाओं को अक्सर थकान व कमजोरी महसूस होती है। इस प्रकार की परेशानी को महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी व रोजमर्रा के काम से जोड़ देते हैं, लेकिन यह लक्षण शरीर में प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं। अगर शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसका असर त्वचा, आंखों की रोशनी, याददाश्त व बालों पर पड़ता है। एक रिसर्च बताती है कि भारत में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं और बच्चे प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। प्रोटीन की कमी के कारण आपको बीमारी न हो इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या खाने से शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है।
शारीरिक कमजोरी प्रोटीन की कमी का संकेत है।
अंडों में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा मं पाया जाता है।
डाइटिशियन बताती हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना अपने वजन के अनुसार प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आमतौर पर व्यक्ति को प्रति किलो वजन पर लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है।
Disclaimer: प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। सही खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इसकी कमी से बचा जा सकता है।