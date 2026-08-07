प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या हैं? हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कैसे पूरी करें शरीर में प्रोटीन की कमी

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : August 7, 2026 8:29 AM IST
थकान रहती है, बाल झड़ रहे हैं, चोट जल्दी नहीं भरती... अगर यह 3 लाइनें आपकी रोज की कहानी हैं, तो गलती कहीं और नहीं, आपके खाने में प्रोटीन की कमी हो सकती है। हम कार्ब्स और फैट की तो खूब बात करते हैं। पर प्रोटीन? उसे अक्सर जिम जाने वालों का खाना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि प्रोटीन शरीर का ईंट होती है। मांसपेशी, बाल, नाखून, एंजाइम, हार्मोन सबका निर्माण प्रोटीन से ही होता है। इसलिए हम सबका सही मात्रा में प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि प्रोटीन की कमी होने पर शरीर में कौन से लक्षण दिखते हैं और कैसे प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है।
भारतीय थाली में प्रोटीन सही मात्रा में नहीं होता है।
डाइटिशियन बताती हैं कि भारत में एक बड़ा वर्ग रोटी और सब्जी के भरोसे अपना दिन काटता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय थाली में एक बड़ा हिस्सा कार्ब्स का होता है।
ICMR के अनुसार, एक वयस्क को रोजाना 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन चाहिए। यानी 60 किलो वाले को 60 ग्राम तक होना चाहिए, पर ज्यादातर लोग 30 से 40 ग्राम पर ही रुक जाते हैं।
डाइटिशियन बताती हैं कि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए रोजमर्रा के खानपान में कुछ खास चीजों को शामिल करना चाहिए।
|खाना
|मात्रा
|प्रोटीन की मात्रा
|दूध
|1 गिलास
|8 ग्राम
|टोफू
|100 ग्राम
|10 ग्राम
|बादाम
|10 पीस
|6 ग्राम
|मूंगफली
|मुट्ठी भर
|7 ग्राम
|दही
|1 कटोरी
|10 ग्राम
|सोयाबीन
|100 ग्राम
|36 ग्राम
|ग्रीक योगर्ट
|1 कटोरी
|15 ग्राम
|पनीर
|100 ग्राम
|18 ग्राम
|मूंग/चना दाल पकी हुई
|1 कटोरी
|9 ग्राम
हेल्थ एक्सपर्ट कहती हैं कि प्रोटीन कोई बॉडीबिल्डर का सीक्रेट नहीं है। यह हर इंसान की जरूरत है। एक मां, एक स्टूडेंट, एक ऑफिस वर्कर... सबको चाहिए। इसलिए अगली बार थाली लगाते समय खुद से पूछिए - इसमें प्रोटीन कहां है? अगर जवाब नहीं है तो एक कटोरी दही, मुट्ठी भर बादाम या एक उबला अंडा तुरंत ऐड कर दीजिए।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। डाइट में कोई भी बदलाव या सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटीशियन से सलाह लें।