धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को निकाल फेंकता है अनार का जूस, जानिए रोजाना कितनी मात्रा में पिएं जूस

Pomegranate Juice Good For Cholesterol In Hindi: अनार का जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करने और धमनियों में जमा प्लाक को निकालने में काफी फायदेमंद है, जानिए कितनी मात्रा में अनार का जूस पिएं?

ये बात हम सभी जानते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (LDL Cholesterol) या बैड कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का कारण बनता है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। एक शोध से पता चलता है कि, अनार का जूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम (Pomegranate Juice Good For Cholesterol In Hindi) कर सकता है। शोध में पाए गए कुछ मिले-जुले रिजल्ट यह बताते हैं कि अनार का जूस हृदय रोगों के कुछ जोखिम वाले लोगों की धमनियों में जमा होने वाले कोलेस्ट्रोल के निर्माण को रोक देता है या फिर धीमा कर देता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी हाई कोलेस्ट्रॉल में अनार का जूस पीने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल में अनार का जूस पीने के फायदे क्या हैं और कोलेस्ट्रॉल में अनार का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए?

हाई कोलेस्ट्रॉल में अनार का जूस पीने के फायदे - Pomegranate Juice Good For Cholesterol In Hindi

तमाम फ्रूट जूस की तरह अनार के जूस में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अनार के जूस में पॉलिफिनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट अन्य जूस की तुलना में बहुत अधिक होता है। ग्रीन टी और रेड वाइन से तुलना की जाए तो अनार के जूस में 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट आपके हृदय को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं साथ ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अनार का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए?

अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको कितना अनार का जूस पीना चाहिए (How much pomegranate juice should you drink to lower cholesterol)? दरअसल, एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि रोजाना करीब 60ml अनार का जूस पीने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल नियंत्रित रहता है। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। इसके अलावा आपकी धमनियों में जमा प्लाक की सफाई भी होती है कुल मिलाकर अनार का जूस न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हृदय के लिए भी फायदेमंद है।

TRENDING NOW

अलग-अलग शोध में अनार के जूस को हाई कोलेस्ट्रॉल को कम (Pomegranate Juice Good For Cholesterol In Hindi) करने के तौर पर देखा गया है। लेकिन विशेषज्ञ पेशेंट की स्थितियों के हिसाब से ही मेडिसिन और डाइट की सलाह देते हैं। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो अनार का जूस पीने से पहले एक बार अपने चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें।

RECOMMENDED STORIES