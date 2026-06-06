आप भी नाश्ते में खाते हैं पोहा और चाय? जानें यह फूड कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए कैसा होता है

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Written By: Anju Rawat | Published : June 6, 2026 9:39 AM IST
Medically Verified By: Ms. Ginni Kalra
Poha and Tea Combination: कई लोग पोहा और चाय को कम्फर्ट फूड (Comfort food) मानते हैं और नाश्ते में इन दोनों का एक साथ खूब सेवन करते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि ये फूड कॉम्बिनेशन सेहत पर क्या असर डालता है? आपको बता दें कि पोहा हेल्थ के लिए बेहद (Healthy breakfast India) फायदेमंद माना जाता है। कई डाइटिशियन ने नाश्ते में पोहा (Poha and Tea in Breakfast) खाने की सलाह देते हैं। लेकिन, पोहा के साथ चाय पीना कितना सही है? आइए, फूड कॉम्बिनेशन की इस सीरीज में पोहा और चाय को एक साथ लेना चाहिए या नहीं, इस बारे में जानेंगे।
आकाश हेल्थकेयर की डाइटिशियन गिन्नी कालरा (Dt Ginni kalra Aakash Healthcare) बताती हैं, "आप पोहा के साथ चाय पी सकते हैं। लेकिन, रोजाना पोहा और चाय का कॉम्बिनेशन लेने से बचना चाहिए। पोहा में आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं। जबकि, चाय में टैनिन्स होते हैं जो भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी है या आप प्रेग्नेंट हैं, तो पोहा के साथ चाय पीने से बचें।"
डाइटिशियन गिन्नी कालरा आगे बताती हैं कि पोहा खाने के तुरंत बाद भी चाय पीने से बचना चाहिए। पोहा और चाय के बीच में थोड़ी देर का गैप जरूर रखना चाहिए। शरीर पोहा में मौजूद सभी पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सके, इसके लिए चाय से परहेज (Tea side effects) करने की सलाह दी जाती है। लेकिन, कभी-कभी पोहा और चाय को एक साथ लेने से कोई समस्या नहीं होती है।
International Journal of Nursing Education and Research के अनुसार, पोहा खाने से शरीर को ऊर्जा मिल सकती है और भूख कम लग सकती है। इसमें फाइबर होता है, इसलिए डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।
Disclaimer: पोहा और चाय को एक साथ लिया जा सकता है, लेकिन कभी-कभी। हेल्थ एक्सपर्ट्स रोजाना पोहा के साथ चाय पीने से परहेज करने की सलाह देते हैं। शरीर पोहा में मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाए, इसके लिए पोहा के साथ विटामिन-सी को शामिल करें।