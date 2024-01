रामलला के लिए PM नरेंद्र मोदी ने रखा था 11 दिनों का व्रत, लम्बे समय तक व्रत करने के बाद इस तरह की डाइट करें फॉलो

लम्बी अवधि के लिए व्रत करना जहां कठिन होता है वहीं, व्रत तोड़ने के बाद साधारण तरीके से खाना-पीना शुरू करना भी मुश्किल हो सकता है। इस लेख में पढ़ें ऐसे ही टिप्स जो लम्बा व्रत तोड़ते समय लोगों को बीमार पड़ने से रोकने में मददगार हो सकती हैं।

Tips for breaking fast after many days: रामजन्मभूमि अयोध्या में नये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा (Ram mandir pran pratisthan) के साथ ही श्रीराम अपने बालरूप में विराजमान हुए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश-दुनिया से लाखों लोग पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों के निर्देश के अनुसार प्राण-प्रतिष्ठा की धार्मिक विधियां पूरी कीं। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का एक व्रत (PM Modi fast for Ramlalaa) भी किया। इन 11 दिनों में नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरह का भोजन नहीं किया और नारियल पानी पीकर काम चलाया। वहीं, प्राण प्रतिष्ठान के बाद उन्होंने चरणामृत पीकर अपना व्रत खोला।

11 दिनों लम्बा व्रत मुश्किल हो सकता है क्योंकि इतनी लम्बी अवधि तक व्रत करने वाले व्यक्ति को नमक, शक्कर, अनाज जैसी चीजों के सेवन से बचना होता है। भारत में व्रत को एक तपस्या के तौर पर देखा जाता है। हिंदू और जैन मुनियों द्वारा हमेशा से परहेज और व्रत करने जैसी सलाह दी जाती है। कुछ लोग सप्ताह में एक दिन या एकसाथ कई दिनों तक व्रत करते हैं। नवरात्री के दिनों में भी लोग 9 दिनों और 9 रातों का व्रत करते हैं। इतनी लम्बी अवधि के लिए व्रत करना जहां कठिन होता है वहीं, व्रत तोड़ने के बाद साधारण तरीके से खाना-पीना शुरू करना भी मुश्किल हो सकता है। इस लेख में पढ़ें ऐसे ही टिप्स जो लम्बा व्रत तोड़ते समय लोगों को बीमार पड़ने से रोकने में मददगार हो सकती हैं।

कई दिनों बाद तोड़ रहे हैं व्रत तो इस तर की डाइट करें फॉलो

हमेशा खाएं हल्का खाना

व्रत तोड़ने के लिए हल्का भोजन करें। पतली खिचड़ी, सूप, जूस या दही-चावल जैसी चीजों का सेवन करें। आप जूस या नारियल पानी पीकर व्रत तोड़ सकते हैं। इससे पेट में दर्द और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

ये सब खाने से बचें

कई दिनों तक व्रत करने के बाद पाचनतंत्र और आंतों को लम्बा ब्रेक मिलता है। इसीलिए, जब आप साधारण तरीके से खानपान शुरू करते हैं तो इससे पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अचानक नमक मिर्च और अनाज से बना खाना खाने से पेट में भारीपन, पेट दर्द, एसिडिटी और सिरदर्द हो सकता है। व्रत तोड़ने के लिए पिज्जा, ब्रेड, नूडल्स जैसी मैदे से बनी चीजें ना खाएं। इसी तरह तेल में तली हुई चीजें जैसे पकौड़े या भटूरे वगैरह ना खाएं।

पानी पीते रहें

उपवास तोड़ने के बाद शरीर में पानी की कमी ना होने दें। व्रत तोड़ने के बाद ऐसी सब्जियों और फलों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। ककड़ी, टमाटर का सलाद खाएं, तरबूज और संतरे जैसे फल खाएं। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाने के लिए नारियल का पानी पीएं, फ्रूट जूस पीएं और लंच के साथ दही का रायता, छाछ या लस्सी का सेवन करें।