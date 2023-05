Preventing Type 2 Diabetes: इस तरह की डाइट लेने से कम होता है टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क, स्टडी में गिनाए गए ये भी फायदे

एक स्टडी के अनुसार,पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य जैसे फल-सब्जियों, मसालों आदि का सेवन करने से शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर भी स्थिर रहता है।

Health Benefits Of Plant Based Diet:फलों-सब्जियों और जड़ी-बूटियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और लाभकारी बताया जाता है। लेकिन, पौधों या प्लांस्ट से प्राप्त होने वाले ये खाद्य पदार्थ कई गम्भीर बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं। एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि प्लांट बेस्ड डाइट खाने वाले लोगों में टाइप-2 डायबिटीज का रिस्क कम करती है। अप्रैल 2022 को the दि यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज (journal of the European Association for the Study of Diabetes) के जर्नल डायबेटोलोजिया (Diabetologia) में इस स्टडी को प्रकाशित किया गया। इस स्टडी के अनुसार,पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य जैसे फल-सब्जियों, मसालों आदि का सेवन करने से शरीर की मेटाबॉलिक रेट (healthy metabolism) बढ़ती है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर भी स्थिर (stable blood sugar) रहता है।

नेचुरल फूड्स कम करते हैं डायबिटीज का खतरा

इस स्टडी में कहा गया कि प्लांट बेस्ड फूड्स में पॉलीफेनॉइल्स (polyphenols) नामक पोषक तत्व से भरपूर होते हैं और यह तत्व टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क(Risk of type 2 diabetes) कम करता है। हॉर्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Harvard T.H. Chan School of Public Health ) के शोधकर्ताओं ने कुल 10,684 प्रतिभागियों पर एक स्टडी की। स्टडी के दौरान शोधकर्ताओं ने मोटाबॉलिक रेट को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझने की कोशिश की कि किस प्रकार की इटिंग हैबिट्स या खान-पान से जुड़ी आदतें डायबिटीज रिस्क कम करने में (eating habits that lowers risk of developing diabetes) कारगर हैं। स्टडी के अंत में वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाले उसके अनुसार -

ऐसे लोग जो साबुत अनाज (whole grains), सब्जियां (veggies), फल, नट्स (nuts), दालों (legumes) और कॉफी का सेवन करते हैं, उनमें मांसाहार करने वाले (animal-based foods) और प्रोसेस्ड फूड (processed foods) लोगों की तुलना में डायबिटीज के मामले कम पाए गए।

वहीं, वीगन डाइट (vegan diet) और वेजिटेरियन डाइट (vegetarian diet) लेने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अन्य लोगों की तुलना में बेहतर पाया गया।